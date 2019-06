Darling Ingredients neemt deel aan conferentie van Bank of America over brandstoffen van de toekomst en 5e jaarlijkse ROTH-conferentie in Londen

IRVING, Texas, 4 juni 2019 /PRNewswire/ - Darling Ingredients Inc. (het "Bedrijf") heeft vandaag aangekondigd dat het management zal deelnemen aan twee komende conferenties voor investeerders.



Randall C. Stuewe, Chairman en Chief Executive Officer van Darling, zal op de Future Fuels Conference van Bank of America in Londen op 12 juni 2019 een presentatie geven tijdens een paneldiscussie, Feedstock & Technology - Is There Enough Waste in the World, op woensdag om 14:00 BST.



Daarnaast zal de heer Stuewe deelnemen aan de 5(e) jaarlijkse ROTH-conferentie in Londen van 17 tot 19 juni in het Intercontinental Hotel. De heer Stuewe zal op dinsdag 18 juni de gehele dag optreden als gastheer van een-op-een-gesprekken. De heer Stuewe wordt vergezeld door Brad Phillips, Executive Vice President en Chief Financial Officer, en Melissa Gaither, Vice President Investor Relations en Global Communications.



De presentatie voor investeerders is toegankelijk via de sectie Investor Relations van de website van het bedrijf op http://www.darlingii.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2485045-1&h=1744372012&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2485045-1%26h%3D4146388796%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com&a=http%3A%2F%2Fwww.darlingii.com].



Over Darling



Darling Ingredients Inc. is een wereldwijd actieve ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten op basis van eetbare en niet-eetbare bio-voedingsstoffen en maker van een groot aantal ingrediënten en gespecialiseerde producten voor klanten in de sectoren farmaceutica, nutricijnen, voedsel, dierenvoeding, babyvoeding, industrie, brandstoffen, bio-energie en kunstmest. Met activiteiten op vijf continenten verzamelt het Bedrijf alle aspecten van stromen dierlijke bijproducten en transformeert die in bruikbare en gespecialiseerde ingrediënten, zoals gelatine, eetbare vetten, vetten voor voeding, dierlijke proteïnen en maaltijden, plasma, ingrediënten voor dierenvoeding, organische kunstmest, geelvet, grondstoffen voor brandstoffen, groene energie, natuurlijke vellen en huiden. Het Bedrijf wint ook gerecyclede oliën (gebruikte kookolie en dierlijke vetten) terug en converteert die in waardevolle ingrediënten voor voeding en brandstoffen en verzamelt restproducten van bakkerijen en verwerkt die tot voedingsingrediënten. Daarnaast levert het Bedrijf milieukundige diensten, zoals het afvangen en verzamelen van vetten en ruimingsdiensten voor voedsel serverende zaken en ruimingsdiensten voor vaste afvalstoffen uit waterbehandelingssystemen van fabriek voor industriële verwerking van voedsel. Het Bedrijf verkoopt producten op de thuismarkt en internationaal en is actief binnen drie segmenten van de industrie: Voedingsingrediënten, Voedselingrediënten en Brandstofingrediënten. Voor meer informatie bezoekt u de website van het Bedrijf op http://www.darlingii.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2485045-1&h=1744372012&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2485045-1%26h%3D4146388796%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com&a=http%3A%2F%2Fwww.darlingii.com].



Voor meer Informatie kunt u contact opnemen met: Melissa A. Gaither, V.P. Investor Relations en Global Communications E-mail: mgaither@darlingii.com [mailto:mgaither@darlingii.com] Telefoon: 972-717-0300 5601 N. MacArthur Blvd. Irving, Texas 75038



Web site: http://www.darlingii.com/