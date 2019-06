Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC kondigt meerdere presentaties aan met Hemopure® in donorlevers die eerder zijn afgewezen voor transplantatie.

Het onderzoek vertegenwoordigt de eerste klinische toepassing van Hemopure wereldwijd voor ex-situ warme-machine perfusie van menselijke donorlevers



Alle 11 patiënten zijn zes tot 20 maanden na de operatie nog in leven



Mondelinge presentaties werden gehouden op twee prestigieuze congressen; resultaten zijn voorgelegd aan een internationale peer-review publicatie



SOUDERTON, Pennsylvania en GRONINGEN, Nederland, 4 juni, 2019 /PRNewswire/ -- Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC (HbO2 Therapeutics), een wereldleider in zuurstofdragende oplossingen, kondigde aan dat twee samenvattingen over Hemopures klinische ontwikkelingsprogramma voor levertransplantaties recentelijk zijn gepresenteerd in mondelinge sessies bij de International Liver Transplantation Society and European Surgical Association, in mei 2019.



"Uit de eerste resultaten bleek dat machineperfusie-technologie waarbij Hemopure, een nieuwe synthetische zuurstofdrager, werd gebruikt, het aantal te transplanteren levers veilig vergroot, met het toegevoegde voordeel van het wegnemen van de noodzaak voor menselijk bloedproducten," zei de hoofdonderzoeker professor Robert J. Porte, Hoofd HPB-chirugie en levertransplantatie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, Nederland. "We worden aangemoedigd door de follow-up overlevingsgegevens die het studieprotocol hebben overschreden en waaruit blijkt dat alle 11 patiënten nog in leven zijn, waarbij de langste levensduur na de operatie 20 maanden bedraagt, "vervolgde professor Porte.



Wereldwijd is dit de eerste humane studie waarbij donorlevers die ongeschikt werden geacht voor transplantatie werden gerenoveerd en getest in een perfusiemachine, met gebruik van Hemopure. Zestien suboptimale donorlevers die in eerste instantie waren afgewezen door alle transplantatiecentra in Nederland ondergingen machineperfusie bij het meest toonaangevende ziekenhuis voor levertransplantatie, het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG). Na herconditionering en levensvatbaarheid, werden 11 van de 16 donorlevers (69 procent) gezien als geschikt voor transplantatie. Deze levers werden daarna succesvol getransplanteerd, hetgeen resulteerde in een overlevingspercentage van transplantaat en patiënt van 100 procent.



"Een belangrijke observatie bij deze studie is dat machinale perfusie in combinatie met Hemopure de potentie heeft om de pool van initieel afgenomen hoog-risico donorlevers aanzienlijk uit te breiden," zei Zafiris Zafirelis, CEO van HbO2 Therapeutics. "We ontwikkelen een substantieel aantal klinische gegevens en gegevens uit de echte wereld bij gebruik van Hemopure in de transplantatiegeneeskunde en kijken ernaar uit om nog veel meer patiënten te helpen redden voor wie er geen andere behandelingsmogelijkheden zijn."



Over Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC HbO2 Therapeutics is een biotechnologisch bedrijf in de klinische fase dat een eigen technologieplatform ontwikkelt voor zuurstofdragende oplossingen die de hoeveelheid getransporteerde zuurstof door het lichaam verhogen.



De twee belangrijkste programma's van HbO2 Therapeutics zijn Oxyglobin® [hemoglobin glutamer - 200 (bovine)] en Hemopure® [hemoglobin lutamer - 250 (bovine)] geïndiceerd voor respectievelijk veterinair en humaan gebruik.



Oxyglobin is de enige zuurstofdragende oplossing die is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor de behandeling van bloedarmoede bij honden met alle oorzaken.



Hemopure is goedgekeurd in Zuid-Afrika, voor de behandeling van bloedarmoede bij volwassen chirurgische patiënten. In de VS is Hemopure alleen beschikbaar via het programma voor vergrote toegang van de FDA voor hiervoor in aanmerking komende patiënten, voor wie bloedtransfusie geen optie is en die alle andere behandelingen hebben doorlopen. Bloedtransfusie is mogelijk geen optie vanwege religieuze overtuigingen, of omdat er geen compatibel bloed beschikbaar is voor een patiënt die een transfusie nodig heeft.



Hemopure is ook in ontwikkeling voor andere toepassingen, bijvoorbeeld als perfusie-oplossing voor andere organen voorafgaand aan transplantatie, waaronder lever en nieren.



Ga voor meer informatie naar www.hbo2therapeutics.com.



