Dimensional Insight haalt topscores in jaarlijks Wisdom of Crowds BI onderzoek

BURLINGTON, Massachusetts, 4 juni 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, de maker van Diver Platform(TM), [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482631-1&h=3534993900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2482631-1%26h%3D3011343255%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2482631-1%2526h%253D1239603073%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.dimins.com%25252Fbi-tools%25252Fdiver-platform%25252F%2526a%253DDiver%252BPlatform%2525E2%252584%2525A2%25252C%26a%3DDiver%2BPlatform%25E2%2584%25A2%252C&a=Diver+Platform%E2%84%A2%2C] een oplossing voor datamanagement, heeft vandaag bekend gemaakt dat het voor het tiende jaar op rij uitstekende resultaten heeft behaald in de jaarlijkse Wisdom of Crowds® Business Intelligence Market Study [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482631-1&h=2470148036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2482631-1%26h%3D1693112834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2482631-1%2526h%253D1744157580%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.dimins.com%25252Fawards%25252Fdresner-report-2019%25252F%25252520%2525E2%252580%25258E%2526a%253DWisdom%252Bof%252BCrowds%2525C2%2525AE%252BBusiness%252BIntelligence%252BMarket%252BStudy%26a%3DWisdom%2Bof%2BCrowds%25C2%25AE%2BBusiness%2BIntelligence%2BMarket%2BStudy&a=Wisdom+of+Crowds%C2%AE+Business+Intelligence+Market+Study] van Dresner Advisory Services. Dit jaar zet Dimensional Insight een nog betere prestatie neer op het gebied van verschillende centrale metingen en behield het haar perfecte aanbevelingsscore.



Het jaarlijkse Wisdom of Crowds Business Intelligence Onderzoek is een wereldwijde enquête gericht op diverse functies, organisatiegroottes en industrieën. Aan de gebruikers worden vragen gesteld over de trends op het gebied van business intelligence en vragen over 27 specifieke leveranciers betreffende 33 verschillende onderwerpen.



In het rapport van dit jaar werd vastgesteld dat de scores van Dimensional Insight "ver boven de totale steekproef in 2019" bleven. Daarnaast was het bedrijf een "algemeen leider" in de beide marktmodellen die in het verslag zijn opgenomen; Klantervaring en Betrouwbaarheid van de leverancier.



Bovendien werd Dimensional Insight uitgeroepen tot "beste op het gebied van productkennis , productaanpassing, advieservaring, continuïteit en algehele integriteit." Ook had het bedrijf een perfecte aanbevelingsscore.



"Wij feliciteren Dimensional Insight met haar sterke scores in de afgelopen 10 jaar van de studie," aldus Howard Dresner, voorzitter, oprichter en studiedirecteur van Dresner Advisory Services. "De beoordelingen van leveranciers zijn uitsluitend gebaseerd op de stem van de klant en op basis van deze beoordeling blijft Dimensional Insight aanzienlijke waarde bieden aan haar klanten."



"Bij Dimensional Insight zijn onze klanten de focus van alles wat wij doen en het is voor ons van groot belang hen te helpen bij de levering van daadwerkelijke resultaten aan hun organisatie," zegt Fred Powers, oprichter en algemeen directeur bij Dimensional Insight. "Deze scores zijn een weergave van onze op de klant gerichte waarden en wij willen onze gebruikers danken voor hun aanhoudende steun aan ons bedrijf."



Voor meer informatie over de Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study kunt u een kopie downloaden op http://www.dimins.com/awards/dresner-report-2019/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482631-1&h=1040785987&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2482631-1%26h%3D3004476312%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2482631-1%2526h%253D1844417561%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.dimins.com%25252F%25253Fpage_id%25253D47480%252526preview%25253Dtrue%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.dimins.com%25252Fawards%25252Fdresner-report-2019%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dimins.com%252Fawards%252Fdresner-report-2019%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.dimins.com%2Fawards%2Fdresner-report-2019%2F].



Over Dimensional Insight



Dimensional Insight [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482631-1&h=3818280320&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2482631-1%26h%3D2918097263%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2448469-2%2526h%253D3147165855%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.dimins.com%25252F%2526a%253DDimensional%252BInsight%26a%3DDimensional%2BInsight&a=Dimensional+Insight]® is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor data-analyse en -beheer en biedt een volledige portefeuille aan oplossingen, van gegevensintegratie en -modellering tot uitgebreide verslaggeving, analytics en dashboards. Het bedrijf was zes keer Best in KLAS-winnaar op het gebied van zakelijke informatie en analyse in de gezondheidszorgsector en stond op #1 in 2019. Het in 1989 opgerichte Dimensional Insight heeft wereldwijd duizenden klanten. Diver Platform(TM) van Dimensional Insight wordt consequent door klanten en analisten beoordeeld als topproduct onder de analytics-platforms in haar centrale marktsegmenten, waaronder gezondheidszorg, productie en alcoholische dranken. Meer informatie is te vinden op https://www.dimins.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482631-1&h=857826508&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2482631-1%26h%3D3067115886%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2388501-1%2526h%253D1950744119%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.dimins.com%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.dimins.com%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimins.com&a=https%3A%2F%2Fwww.dimins.com].



