Advanced Instruments en LA Biosystems brengen sterk partnerschap tot stand in België ter ondersteuning van groeiende biotechnologie-, microbiolog

NORWOOD, Massachusetts, 4 juni 2019 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, LLC is verheugd aan te kondigen dat LA Biosystems--een toonaangevende verdeler van laboratoriumapparatuur van uitstekende kwaliteit voor de biotechnologie-, "life science"-, microbiologie- en voedselveiligheidsmarkten--nu exclusief verdeler is van zijn portefeuille van osmometers, cryoscopen, fluorometers en het Anoxomat®-pottensysteem in België. LA Biosystems is een zusteronderneming van I&L Biosystems GmbH, een belangrijke verdeler van Advanced Instruments-producten in Duitsland en Oostenrijk, en maakt deel uit van I&L Biosystems Europe Group. Deze ondernemingen delen onze toewijding aan de levering van hoogwaardige producten en ervaren ondersteuning en diensten op deze belangrijke markten.



https://mma.prnewswire.com/media/701853/Advanced_Instruments_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/701853/Advanced_Instruments_Logo.jpg]



"Wij vinden het geweldig dat wij ons partnerschap in België gaan uitbreiden met LA Biosystems omdat dit een belangrijke markt is voor onze portefeuille," aldus Byron Selman, voorzitter en algemeen directeur bij Advanced Instruments. "Wij investeren in onze optimale portefeuille van osmometers met functies die wij speciaal hebben ontworpen voor de biotechnologiesector, terwijl wij tevens ons Anoxomat-pottensystem hebben verbeterd.



Door een partnerschap aan te gaan met toonaangevende bedrijven zoals LA Biosystems die veel ervaring en uitstekende klantrelaties hebben op deze belangrijke markten, kan Advanced Instruments sneller groeien en nieuwe producten die voldoen aan belangrijke marktbehoeften blijven lanceren."



Advanced Instruments heeft een portefeuille van wereldklasse van op één of meerdere stalen gebaseerde osmometers met een ontwerp en essentiële functies ter ondersteuning van de klinische en biotechnologiemarkten. Voorts is het Anoxomat-systeem een oplossing voor microbiologische laboratoria die de kwaliteit van de bacteriële groei willen verbeteren en de werkstroom willen optimaliseren.



LA Biosystems biedt een breed gamma van biotechnologie-, microbiologie- en voedselveiligheidsproducten aan zijn klanten. Bovendien heeft het bedrijf deskundigen die wetenschappelijk advies verstrekken zodat de klanten de beste oplossingen, een uitstekende implementatie en een voortreffelijke klantendienst zouden krijgen. De sterke klantgerichtheid en de diepgaande wetenschappelijke inzet van LA zullen de groei van Advanced Instruments op de biotech-, klinische en voedsel- en drankenmarkten ondersteunen.



"Wij zijn verheugd om dit partnerschap met Advanced Instruments aan te gaan," zei Louis Spierings," hoofd operaties bij LA Biosystems. "Het bedrijf geniet groot respect op de klinische diagnose-, biotech- en zuivelanalysemarkten. Dankzij zijn portefeuille van osmometers, het Anoxomat-pottensysteem en de zuivel- en melkanalyseapparatuur kunnen wij kritische essentiële en innovatieve oplossingen aan onze klanten bieden," voegt hij hieraan toe.



Over Advanced Instruments Advanced Instruments is een mondiale leverancier van wetenschappelijke en analytische instrumenten voor de klinische, biotech-, en voedsel- en drankenindustrieën. Sinds 1955 hebben de innovaties van het bedrijf organisaties geholpen bij het verbeteren van de kwaliteit van resultaten, het behalen van betrouwbare resultaten en het verhogen van de productiviteit op de werkplek. Advanced Instruments heeft een gevarieerde productportefeuille. Meer informatie is te vinden op aicompanies.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2485245-1&h=1821452100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2485245-1%26h%3D569343405%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aicompanies.com%252F%26a%3Daicompanies.com&a=aicompanies.com].



Over LA Biosystems LA Biosystems is de dochteronderneming in de Benelux van de I&L Europe Group. Sinds 2007 is de onderneming een toonaangevende leverancier van hoogwaardige "life science"-producten aan klanten en onderzoekers in de microbiologie-, celbiologie-, biotechnologie- en procescontrolesectoren in de Benelux-regio. Wij stemmen onze activiteiten af op onze zakenpartners om producten van consistente hoge kwaliteit te bieden gecombineerd met professioneel advies en dienstverlening.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701853/Advanced_Instruments_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2485245-1&h=4028048775&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2485245-1%26h%3D101833207%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F701853%252FAdvanced_Instruments_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F701853%252FAdvanced_Instruments_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F701853%2FAdvanced_Instruments_Logo.jpg]



CONTACT: Contacten met de media: Lisa Fahey, Tel: 781-320-9000, Email: lfahey@aicompanies.com



Web site: http://aicompanies.com/