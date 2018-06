Ningbo expo om de banden tussen China en MOE verder te versterken

NINGBO, China, 4 juni 2018 /PRNewswire/ -- In Ningbo, een kustplaats in de provincie Zhejiang in het Oosten van China en de drukste haven ter wereld qua vrachttonnage, zal van 8 tot 11 juni de 4e China-CEEC Investment and Trade Expo (China-CEEC Expo) gehouden worden. Gehoopt wordt dat deze expo de samenwerking- en handelsbetrekkingen tussen China en de Centraal- en Oost-Europese (MOE) landen verder zal versterken.



https://mma.prnewswire.com/media/699907/Ningbo_expo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/699907/Ningbo_expo.jpg]



De handelsbetrekkingen tussen China en de MOE-landen zijn sterker sinds de oprichting van het "16+1 samenwerking"-mechanisme in 2012, dat geïntroduceerd werd met het doel om de economische activiteiten en handel tussen China en de potentiële lucratieve MOE-markt te vergroten.



"Zoals bepaald in de Budapest-richtlijnen voor samenwerking tussen China en de Centraal- en Oost-Europese landen in november 2017, werd Ningbo voor de vierde keer gekozen als de gaststad voor de expo," aldus Liu Changchun, locoburgemeester van Ningbo tijdens een persconferentie in Beijing op 1 juni. Bovendien stelden de richtlijnen ook het opzetten van een demonstratiezone in Ningbo voor, op basis van het "16+1 samenwerking"-mechanisme.



Ningbo was ooit een belangrijke haven langs de oude maritieme Zijderoute en is, door de eeuwen heen, een belangrijk centrum geweest voor de buitenlandse handel van China. Meer recentelijk is de haven opnieuw van grote betekenis geworden en in 2017 bedroeg de waarde van buitenlandse handel tussen Ningbo en de andere landen voor het derde opeenvolgende jaar meer dan $ 10 miljoen. De buitenlandse investeringen in de stad bedroegen meer dan $ 50 miljard voor dat jaar. De haven van Ningbo-Zhoushan is 's werelds eerste haven om een jaarlijkse overslag van meer dan 1 miljard metrische ton te realiseren.



Ningbo hecht grote waarde aan de uitwisselingen en samenwerking met MOE-landen, een cruciale regio voor China's Belt & Road-initiatief. De waarde van buitenlandse handel tussen de stad en 16 MOE-landen bereikte in 2017 $ 2,92 miljard, goed voor 4,3 procent van het totaal van het land. Het aantal investeringsprojecten tussen de twee regio's staat op dit moment op 125.



Ningbo en de MOE-landen hebben ook de samenwerking in andere sectoren uitgebreid, met inbegrip van onderwijs, cultuur, toerisme en logistiek.



Zoals uitgelegd door Liu, de expo zal 16 activiteiten bieden in de vorm van conferenties, forums, tentoonstellingen en culturele uitwisselingen. In de tentoonstellingsruimte van 84.000 vierkante meters, zal de expo 310 stands opzetten voor 257 MOE-bedrijven.



Een ministeriële conferentie over de economie en handel zal ook tijdens de expo gehouden worden. Ministers van China en MOE-landen zullen diepgaande gesprekken voeren over handel, investeringen, financiën, e-commerce, en kleine en middelgrote bedrijven.



"China stelt zich verder open voor de wereld, en we hopen dat de ministeriële conferentie de twee regio's verder aan elkaar zullen verbinden en wederzijdse samenwerking zal aanmoedigen," aldus Yu Yuantang, Deputy Director General van het Departement voor Europese Zaken, van het Ministerie van Handel.



Samen met de 4e China-CEEC Expo, zullen ook het 20e China Zhejiang Investment & Trade Symposium en de 17e China International Consumer Goods Fair in Ningbo gehouden worden.



