Geoswift presenteert GeoRemit tijdens Money 20/20 Europe voor het streamlinen van P2P geldtransfers naar China

AMSTERDAM, 4 juni 2018 /PRNewswire/ -- Geoswift, een toonaangevende leverancier van grensoverschrijdende betalingen tussen China en de rest van de wereld, introduceert vandaag tijdens de Money 20/20 Europe, GeoRemit, een P2P-geldtransferservice. GeoRemit zal de consument helpen om snel en veilig geld over te maken naar 90% van de Chinese bankrekeningen, zowel af- als bijschrijvingen, in RMB, door gebruik te maken van Geoswifts netwerk van banken in China.



In de meeste landen is het overmaken van geld in eigen land een relatief eenvoudig proces. De uitdaging ligt echter in het veilig en snel overmaken van geld tussen China en de rest van de wereld. China's complex regelgevend kader en de strenge wetgeving met betrekking tot het kapitaalverkeer, maakt het extreem uitdagend voor consumenten die geld naar China willen overmaken.



In GeoRemit biedt onze uitgebreide monitoring tegen witwastransacties alsmede onze maatregelen ten behoeve van fraudebestrijding, een extra beveiligingslaag voor online transacties. Dit helpt om een veilige en transparante betalingsstroom te creëren. GeoRemit zorgt ervoor dat alle betalingstransacties naar China op zijn platform voldoen aan de vereisten van de People's Bank of China (PBoC).



Raymond Qu, oprichter en CEO van Geoswift zei, "GeoRemit is ontworpen om het proces voor betalingsoverdrachten te versnellen, stroomlijnen en vereenvoudigen in een steeds veranderend landschap waar de waarde van transacties kleiner wordt en de transactievolumes groter. We realiseren ons hoe belangrijk het is dat gebruikers verbonden blijven en handelen met mensen in andere delen van de wereld. We hebben onze technologische infrastructuur gebouwd om de betalingskloof tussen buitenlanders en de Chinezen die buiten het vasteland wonen, te overbruggen. Samen met een naadloze enkelvoudige API-integratie naar GeoRemit, hebben we strenge nalevingsprocedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat transacties gescreend worden, rechtmatig zijn, en veilig bij de ontvanger worden afgeleverd. Als facilitator van grensoverschrijdende betalingen, nemen we de verantwoordelijkheid op ons om ervoor te zorgen dat gebruikers blijven profiteren van toegankelijke, betaalbare en beveiligde betalingsdiensten, en dat tegelijkertijd de integriteit van de financiële markten waar wij actief zijn beschermd wordt."



Over Geoswift



Geoswift s een innovatief bedrijf voor betaaltechnologieën dat China verbindt met de rest van de wereld. Het bedrijf bestaat uit 's werelds toonaangevende experts op het gebied van betalingstechnologieën die een diepgaande kennis hebben van de sector, technologie, en het wereldwijde en Chinese monetair beleid. Geoswift biedt klanten op maat gemaakte one-stop grensoverschrijdende betalingsoplossingen van en naar China. Geoswift wordt vertrouwd door 's werelds toonaangevende e-commercebedrijven, de meest prestigieuze universiteiten en de grootste merken in de reisindustrie om hun bedrijven te laten groeien.



Geoswift is een overnemende partij van UnionPay International in Noord-Amerika, en een lange termijn partner van een groot aantal andere toonaangevende financiële instellingen. Het beheert ook een aantal wisselkantoren in China.



Geoswifts hoofdkantoor is gevestigd in Hongkong, met operationele kantoren in Shanghai, Singapore, Londen, Vancouver, Seattle en San Francisco voor strategische en regulerende functies. Ga voor meer informatie naar www.geoswift.com [https://protect-eu.mimecast.com/s/aYxZBIMXX5cG] of stuur uw vragen naar info@geoswift.com [mailto:info@geoswift.com].



