Matterport maakt 3D-scannen mogelijk voor iPhone

SUNNYVALE, Californië, 4 mei 2020 /PRNewswire/ - Matterport [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2790871-1&h=1730613780&u=https%3A%2F%2Fmatterport.com%2F&a=Matterport], marktleider op het gebied van 3D-scans en ruimtelijke gegevens, heeft vandaag Matterport for iPhone [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2790871-1&h=613266668&u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fmatterport-capture%2Fid701086043%23%3Fplatform%3Diphone&a=Matterport+for+iPhone] voorgesteld, een baanbrekende manier om digitale 3D-scans van iedere willekeurige plek te kunnen maken, bewerken en delen. Gebruikers van een iPhone kunnen met behulp van de Matterport Capture app snel en eenvoudig 3D-scans van de omgeving maken, de scans personaliseren met notities, links, labels of video's en het resultaat vervolgens met één klik delen. Bezoekers worden ondergedompeld in een 3D-beleving die ze het gevoel geeft dat ze zich daadwerkelijk in de ruimte bevinden. Het is zelfs mogelijk om digitaal de muren, deuren, ramen en meubilair op te meten. De Matterport Capture app is ook geschikt voor gebruik op iPads en is vanaf vandaag als download verkrijgbaar in de Apple App Store.



"Matterport heeft al in ruim 80 landen miljoenen vierkante meters gescand en daarmee hebben we de maatstaf gezet voor het digitaal weergeven van de wereld om ons heen met behulp van 3D-scans. Vandaag zetten we een eerste stap om miljarden smartphonegebruikers de gelegenheid te bieden om zelf met Matterport aan de slag te gaan," aldus RJ Pittman, CEO bij Matterport. "Matterport for iPhone is een gebruikersvriendelijke app die gebruikmaakt van onze geavanceerde scantechnologie voor ruimtemetingen en onze Cortex AI. Met de app kan iedereen 3D-scans van ruimtes maken en de opnames vervolgens met vrienden, familie of collega's delen."



Na het downloaden kan de Matterport Capture app onmiddellijk worden gebruikt voor de volgende doeleinden:





-- Vastgoedmakelaars kunnen een pand met hun iPhone voortaan net zo

gemakkelijk scannen als fotograferen, voor het samenstellen en

publiceren van het digitale vastgoedaanbod met behulp van accurate

3D-weergaven.

-- Huiseigenaren kunnen een digitale opname van hun keuken sturen voor het

aanvragen van een verbouwingsofferte of ze kunnen een scan van opgelopen

schade naar hun verzekeringsmaatschappij sturen t.b.v. een nauwkeuriger

raming van de herstelkosten.

-- iPhone-gebruikers kunnen hun digitale opnames met vrienden en collega's

delen, evenals met eventuele toekomstige huurders, kopers etc.

-- Interieurontwerpers kunnen opnames maken van een ruimte zodat ze er

zeker van zijn dat ze de juiste inrichting kiezen.

-- Aannemers kunnen eenvoudig de voortgang van een constructie- of

renovatieproces vastleggen.

-- Huiseigenaren kunnen uitgebreide virtuele tours door hun pand maken, om

zo de boekingsgraad op verhuursites te verhogen.

-- Bedrijven kunnen eenvoudig een 3D-scan maken van hun kantoorruimtes, om

ze te ondersteunen bij werving en selectie, bewegwijzering,

ruimteplanning en het opbouwen van een bedrijfscultuur.

-- En iedereen kan ruimtes scannen en delen die een speciale betekenis

hebben--dat kan een speciale ruimte thuis zijn, een favoriete plek waar

iemand regelmatig komt of een fantastische vakantieplek.

"We hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het Matterport-platform voor 3D-scans ook het maken van 3D-beelden met tal van andere digitale toestellen met camera ondersteunt. Matterport for iPhone is een echte mijlpaal, voortaan kunnen we met onze mobiele telefoon fantastische digitale 3D-opnames van iedere denkbare ruimte maken," aldus Japjit Tulsi, CTO bij Matterport.



Matterport for iPhone wordt aangestuurd door Cortex [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2790871-1&h=1857276818&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790871-2%26h%3D2152084136%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmatterport.com%252Fcortex-ai%26a%3DCortex&a=Cortex], het AI-platform en gepatenteerde zelflerende neurale netwerk van de onderneming. Het platform analyseert de 3D-ruimtegegevens die worden vastgelegd met behulp van de Pro2-camera, het vlaggenschip van Matterport, en een scala aan toestellen van andere partijen, zoals Lidar-camera's, 360° camera's en voortaan ook smartphones. Op basis van miljoenen gescande ruimtes creëert Cortex een nauwkeurige en accurate digitale 3D-weergave en voert complexe taken uit, zoals reconstructies van 2D naar 3D, geavanceerde beeldverwerking, automatische kleurcorrectie, labelen van objecten en ruimtes etc. Cortex kan zelfs, op basis van de digitale scan, professioneel ogende fotogalerijen en deelbare video's maken, inclusief metingen en afmetingen van complete ruimtes en gezichten worden vanwege privacyredenen automatisch geblurd.



Kijk voor meer informatie over Matterport for iPhone op: https://www.matterport.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2790871-1&h=2220747889&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790871-2%26h%3D4190725507%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.matterport.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.matterport.com&a=https%3A%2F%2Fwww.matterport.com].



Over Matterport



Matterport is een toonaangevend bedrijf op het gebied van 3D-scans en -ruimtegegevens met de missie om de bebouwde wereld te digitaliseren en indexeren en wil ook een geavanceerde manier bieden waarop mensen interactief omgaan met de plaatsen waar ze wonen en die ze verkennen. Het all-in-one 3D-platform van Matterport stelt iedereen in staat om een digitale 3D-scan te maken van een fysieke ruimte en het resultaat met anderen te delen, voor contact- of samenwerkingsdoeleinden. In amper tien jaar tijd hebben klanten, zoals Redfin, HH Angus, Sotheby's, Arup en Marriott al miljoenen vierkante meters in ruim 80 landen gescand.



Kijk voor meer informatie op: matterport.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2790871-1&h=952458152&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790871-2%26h%3D1819293954%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmatterport.com%252F%26a%3Dmatterport.com&a=matterport.com], bekijk de videogalerij [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2790871-1&h=4220878496&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790871-2%26h%3D512276607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmatterport.com%252Findustries%252Fgallery%26a%3Dgallery%2Bof%2Bdigital%2Btwins&a=videogalerij], of verken de globale collectie 3D-ruimtes op: Destination : Everywhere [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2790871-1&h=1133121620&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790871-2%26h%3D693877778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.matterport.com%252Fdestinations.html%26a%3DDestination%2B%253A%2BEverywhere&a=Destination+%3A+Everywhere].



