Stephen Haswell treedt toe tot Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd.

LONDEN, 4 mei 2020 /PRNewswire/ -- De raad van bestuur van Dodge & Cox kondigde vandaag aan dat Stephen Haswell is toegetreden tot de onderneming. Hij zal leidinggeven aan de niet-Amerikaanse bedrijfsontwikkeling en klantenservice van de onderneming vanuit het Dodge & Cox kantoor in Londen. Hij zal vanuit München, Duitsland, verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk, en daar benoemd worden tot Managing Director van Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd. Dodge & Cox Worldwide Investments is de enige distributeur van Dodge & Cox Worldwide Fund plc, een icbe* dat gevestigd is in Ierland.



De heer Haswell heeft meer dan 26 jaar ervaring op het gebied van de distributie van beleggingsbeheer en beschikt over een breed perspectief dat ontwikkeld is tijdens zijn leiderschapsrollen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika. Hij diende eerder als Managing Director, hoofd van de EMEA-afdeling van Macquarie Investment Management, waar hij verantwoordelijk was voor het leiden van de distributiestrategie en de uitvoeringsinspanningen van de verkoop-, marketing- en klantenserviceteams in die regio's. Voorafgaand aan die rol was hij 20 jaar werkzaam bij MFS Investment Management, waar hij uiteindelijk leiderschapsverantwoordelijkheden had voor de niet-Amerikaanse distributie-inspanningen van het bedrijf.



De heer Haswell zal worden voorgedragen aan de raad van bestuur van Dodge & Cox Worldwide Funds plc. De Dodge & Cox Worldwide Funds worden beheerd door de investeringscomités van Dodge & Cox, en bestaan uit drie icbe-fondsen die beschikbaar zijn voor klanten buiten de Verenigde Staten. De investeringsstrategieën van de icbe-fondsen weerspiegelen die van de, in Amerika gevestigde Dodge & Cox-fondsen, en worden beheerst door de bewezen beleggingsaanpak van de onderneming wat gebaseerd is op diepgaand fundamenteel onderzoek, een beleggingshorizon op lange termijn, en een strikte waarderingsdiscipline.



"Wij zijn verheugd om Steve Haswell bij Dodge & Cox te mogen verwelkomen. Zijn diepgaande ervaring in beleggingsbeheer en zijn kennis van de markten en de behoeften van klanten buiten de Verenigde Staten zal van onschatbare waarde zijn bij het ondersteunen van onze inspanningen voor de globalisering van ons klantenbestand door middel van onze icbe-fondsen," aldus Charles F. Pohl, voorzitter van Dodge & Cox.



* Als een Ierse instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) kan Dodge & Cox Worldwide Funds plc in deze fondsen vrijelijk aandelen verhandelen en verkopen in de hele Europese Economische Ruimte waar de icbe heeft voldaan aan de aanmeldings- en grensoverschrijdende registratieprocessen krachtens de ICBE-richtlijn of waar het anderszins voldoet aan de toepasselijke wetgeving.



Dodge & Cox, opgericht in 1930, beheerde op 31 maart 2020 meer dan $ 266 miljard voor individuele en institutionele beleggers door middel van beleggingsfondsen, icbe's en particuliere rekeningen. Dodge & Cox Worldwide Funds PLC (icbe-distributie) werd in 2009 gelanceerd. Ga voor meer informatie over Dodge & Cox Worldwide Funds naar onze website www.dodgeandcoxworldwide.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2792986-1&h=754967506&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2792986-1%26h%3D3766623417%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dodgeandcoxworldwide.com%252F%26a%3Dwww.dodgeandcoxworldwide.com&a=www.dodgeandcoxworldwide.com].



CONTACT: Scot Hoffman, Dodge & Cox, +1.415.273.7641, scot.hoffman@dodgeandcox.com



Web site: http://www.dodgeandcox.com/