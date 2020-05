Een jaar van records -- hoogtepunten uit het SANY 2019 jaarverslag

BEIJING, 4 mei 2020 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry ("SANY" of "het bedrijf") heeft zijn jaarverslag voor 2019 gepubliceerd. Afgelopen jaar bereikte SANY's totale omzet USD 10,691 miljard, een stijging van 35,55% op jaarbasis. De totale activa steeg tot USD 12,793 miljard en de netto activa toerekenbaar aan aandeelhouders van de naamloze vennootschap bedroeg USD 6,277 miljard. Volgens het verslag realiseerde SANY aanzienlijke verbeteringen op het gebied van operationele efficiëntie en per capita output, de winstgevendheid en het wereldwijd marktaandeel, evenals de beheersing van operationele risico's.



Robuuste omzetgroei en een toegenomen wereldwijd concurrentievermogen Uit het verslag bleek dat de SANY Excavator een omzet behaalde van USD 3,903 miljard, een stijging van 43,52% op jaarbasis. Er werden meer dan 60.000 graafmachines verkocht, waardoor SANY voor het negende opeenvolgende jaar het grootste bedrijf in de Chinese markt is. Ondertussen heeft SANY Concrete Machinery zijn positie als 's werelds toonaangevende merk gehandhaafd met een omzet van USD 3,278 miljard, een stijging van 36,76% op jaarbasis, en SANY Hoisting Machinery bereikte een omzet van USD 1,975 miljard, een recordhoogte van 49.55% op jaarbasis. Daarnaast was SANY Crawler Crane succesvol in de verdediging van zijn leidende positie in de sector, en de omzet van SANY Piling Machinery groeide met 2,54% op jaarbasis tot USD 0,680 miljard, waardoor de positie als topmerk in China behouden werd.



Aanzienlijke upgrades van de operationele capaciteiten die recordhoogten bereikten Afgelopen jaar steeg SANY's brutomarge met 2,14 procentpunten naar 33,26%; terwijl de nettowinst steeg met 3,9 procentpunten naar 15,19%. De nettowinst steeg met 83,23% op jaarbasis en bedroeg USD 1,584 miljard. SANY's kasstroom bereikte een historisch hoogtepunt van USD 1,874 miljard - een stijging van 26,01% op jaarbasis.



Sprongen in digitale transformatie In 2019 werden door SANY technologieën geïntroduceerd om fabricagefouten te elimineren terwijl de marketingcapaciteit versterkt werd, de efficiëntie van after-sales verbeterd en de online aanwezigheid van klanten en hun apparatuur vergroot. Door middel van digitale transformatie heeft SANY zijn operationele capaciteit en per capita output aanzienlijk verbeterd, en bekleedt het nu wereldwijd de leidende positie in de sector voor bouwmachines.



Gestage toename van verkoop in overzeese markten Afgelopen jaar realiseerde SANY een internationale verkoopomzet van USD 2,002 miljard, een stijging van 3,96% op jaarbasis, met een snelle groei in Indonesië, de VS, Europa, Rusland en Latijns-Amerika. Daarnaast verbeterde SANY zijn reactievermogen en servicemogelijkheden, en versterkte het zijn positie in overzeese markten door betere systemen te bouwen en de capaciteit van marktkanalen te vergroten.



Opmerkelijke resultaten in R&D en innovatie Tegen het einde van 2019 had SANY 9.151 patenten aangevraagd, waarvan er 7.298 werden toegekend. Op beide punten is SANY nummer één in de sector in China. SANY is actief op het gebied van R&D en heeft een aantal innovatieve, zeer concurrerende producten gelanceerd, waaronder de H-serie graafmachines, vertegenwoordigd door de SY550H, de 55t T-serie kraanwagens, en de YM5440THBV 620C-10A cementwagens. SANY is ook toonaangevend op het gebied van de ontwikkeling van slimme producten, en het bedrijf realiseert baanbrekende ontwikkelingen in het cluster van onbemande stoepbouwers.



Aanzienlijk verbeterd merkimago en geplaatst in de Top 3 van wereldwijde fabrikanten van bouwmachines SANY heeft in 2019 ook grote vooruitgang geboekt in naamsbekendheid en perceptie. Tijdens de viering van het 70-jarig jubileum van de Volksrepubliek China, werd de nationale vlag van China door zes SANY-kranen op het Tiananmenplein gehesen. Ondertussen werd SANY Heavy Industry door Fortune uitgeroepen tot het meest bewonderde Chinese bedrijf, en in november 2019 werd SANY door Nihon Keizai Shimbun uitgeroepen tot een van de drie belangrijkste fabrikanten van bouwmachines in de wereld.



SANY blijft ook in de toekomst toegewijd aan zijn motto "Kwaliteit verandert de wereld". SANY zal er alles aan blijven doen om de waarde voor klanten te vergroten door middel van zijn merk, producten, marketing en service, en zal zijn positie in de zeer competitieve internationale markt blijven verdedigen. Alle kaderleden en werknemers van SANY zullen zich blijven inspannen om ervoor te zorgen dat SANY toonaangevend in de productiesector blijft.



