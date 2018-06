Reiziger 2.0 beter beschermd bij gecombineerde reis

ECC: nieuwe Europese richtlijn sluit aan bij praktijk van online boeken



Reizigers die zelf via internet een reis of vakantie boeken met verschillende onderdelen bij verschillende aanbieders, zijn voortaan beter beschermd. Zij kunnen per 1 juli in een aantal situaties genieten van dezelfde bescherming als mensen die een pakketreis bij één reisorganisator boeken.



Vanaf die datum gelden de nieuwe regels voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. Die regels houden beter rekening met de dagelijkse praktijk, waarbij mensen niet meer bij één reisorganisator een complete pakketreis boeken, maar zelf online hun reis samenstellen, zoals bij de zogeheten ‘click-through-boeking’. Er is sprake van een click-through-boeking’ als de reiziger op de website van bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij via een gerichte link op de website van een andere aanbieder terechtkomt en daar binnen 24 uur een tweede overeenkomst voor bijvoorbeeld een hotelovernachting afsluit. Deze situatie valt onder de nieuwe definitie gekoppeld reisarrangement.



Die reizigers waren onder de oude wet minder goed beschermd en kregen bijvoorbeeld geen geld terug als de verkoper van een onderdeel van de reis, bijvoorbeeld de vliegmaatschappij of het hotel, failliet ging. Zo raakten duizenden reizigers hun geld kwijt bij het faillissement van Air Berlin in 2017. Ook voor repatriëring na faillissementen was bij dit soort reizen niets geregeld. Na zondag worden deze reiscombinaties op dit punt gelijkgesteld aan pakketreizen. Aanbieders moeten dan garanderen dat bij faillissement terugbetaling en repatriëring geregeld is voor het deel van de reis waar zij verantwoordelijk voor zijn. In Nederland gebeurt dit bijvoorbeeld via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).



De pakketreis, geboekt bij één reisorganisator, is van oudsher een goed beschermde reis. Die bescherming wordt in de nieuwe wet nog verder uitgebreid. Er is sprake van een pakketreis als men twee verschillende soorten reisdiensten boekt, bijvoorbeeld vlucht en hotel. De reisorganisatie is voortaan verplicht om meer informatie te geven over de reis en moet bijvoorbeeld aangeven bij wie de reiziger terecht kan met klachten. Voor fouten tijdens de boekingsprocedure is de aanbieder in principe aansprakelijk.



Nog een saillant verschil met vroeger: prijzen mogen nog steeds aangepast worden, maar slechts tot 20 dagen voor de reis en hoogstens tot 8 procent van de reissom. Anders mag de klant kosteloos annuleren.



”De nieuwe Europese richtlijn biedt reizigers in heel de EU dezelfde bescherming. De oude wet dateert uit het pre-digitale tijdperk. Bijna iedereen boekt tegenwoordig online zijn vakantie. Digitale vakantieboekers worden nu beter beschermd”, zegt Director Eva Calvelo van het Europees Consumenten Centrum (ECC).



Het ECC is autoriteit op het gebied van Europees consumentenrecht en aanspreekpunt voor juridische vragen en klachten van consumenten in de EU. Het heeft centra in dertig landen. Om bewustwording te creëren onder reizigers en om het ze makkelijker te maken om te claimen waar ze recht op hebben, bijvoorbeeld in geval van vluchtvertraging of -annulering, voert het ECC deze zomer een luchtvaartcampagne. Via een zogeheten vluchtcalculator kunnen ze op de website van het ECC uitrekenen hoe hoog de vergoeding is waar ze recht op hebben.