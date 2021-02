Focus op veerkracht en het personeelsbestand zijn volgens topmanagers de sleutel tot het aanpakken van de grootste risico's in het komende decenn

Wereldwijde enquête onder topmanagers toont aan dat pandemierisico's momenteel de belangrijkste aandachtspunten zijn, terwijl technologische verstoringen en de toekomst van werk zorgen zijn voor het komende decennium



MENLO PARK, Californië, 4 februari 2021 /PRNewswire/ -- Bestuursleden en topmanagers over de hele wereld maken zich in 2021 het meest zorgen over de risico's die samenhangen met het overheidsbeleid en de regelgeving ten aanzien van Covid-19 en de economische omstandigheden die groei en marktomstandigheden die de vraag van de klant kunnen blijven beïnvloeden, blijkt uit een nieuw onderzoek [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3056747-1&h=2964119258&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056747-1%26h%3D3640628590%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fprotiviti.com%252FUS-en%252Finsights%252F2021-top-risks-survey%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253DPressRelease%2526utm_campaign%253DTopRisks2021%26a%3Dsurvey&a=onderzoek] van Protiviti en North Carolina State University. Wanneer hen te midden van deze tegenwind voor de korte termijn wordt gevraagd naar de belangrijkste zorgen voor de periode tot 2030, noemen topmanagers uitdagingen die uiteindelijk naar talent leiden. Hoge risico's - waaronder de toepassing van technologie die nieuwe of verbeterde vaardigheden vereist, snelle innovatie die bedrijfsmodellen bedreigt en het opnieuw bedenken van creatieve strategieën - wijzen op de noodzaak om toptalent aan te trekken en vast te houden en te investeren in omscholing en bijscholing van personeel om flexibiliteit en veerkracht in de toekomst te waarborgen.



https://mma.prnewswire.com/media/858728/Protiviti_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/858728/Protiviti_Logo.jpg]



De jaarlijkse enquête, met als titel dit jaar "Perspectieven van topmanagers over de grootste risico's voor 2021 en 2030 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3056747-1&h=3166973873&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056747-1%26h%3D1339194144%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fprotiviti.com%252FUS-en%252Finsights%252F2021-top-risks-survey%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253DPressRelease%2526utm_campaign%253DTopRisks2021%26a%3DExecutive%2BPerspectives%2Bon%2BTop%2BRisks%2Bfor%2B2021%2Band%2B2030&a=Perspectieven+van+topmanagers+over+de+grootste+risico%27s+voor+2021+en+2030]," werd uitgevoerd door het wereldwijde adviesbureau Protiviti en het Enterprise Risk Management (ERM) Initiative van North Carolina State University Poole College of Management. In het negende jaar van het onderzoek werd de enquête na de Amerikaanse verkiezingen van 3 november gehouden om de invloed te reduceren die een mogelijk onzekere verkiezingsuitslag op de onderzoeksresultaten zou kunnen hebben. De enquête werd gehouden onder meer dan 1.000 (1.081) bestuursleden en topmanagers van organisaties in verschillende industrieën en in alle regio's over de hele wereld.



De 10 belangrijkste risico's voor 2021



Aan de respondenten werd gevraagd om 36 macro-economische, strategische en operationele risico's te beoordelen, inclusief nieuwe risico's die dit jaar opdoken in verband met de COVID-19-pandemie en met sociale rechtvaardigheid. De top 10 geïdentificeerde risico's voor 2021 zijn als volgt:





1. Beleid en regelgeving inzake de pandemie zijn van invloed op de

bedrijfsprestaties

2. Economische omstandigheden beperken de groeimogelijkheden

3. Aan pandemie gerelateerde marktomstandigheden verminderen de vraag van

klanten

4. De acceptatie van digitale technologieën vereist nieuwe vaardigheden of

aanzienlijke inspanningen om huidige werknemers bij te scholen

5. De druk op privacy-/identiteitsbeheer en informatiebeveiliging

6. Cyberbedreigingen

7. Impact van wijzigingen in de regelgeving en toezicht op operationele

veerkracht, producten en diensten

8. Het onvermogen om toptalent aan te trekken en te behouden

9. Weerstand tegen reorganisaties en bedrijfsmodel

10. Het onvermogen om te concurreren met "born digital" en andere

concurrenten

"Meer dan ooit heeft 2020 aangetoond dat organisaties zich geen reactieve benadering van risicobeheer meer kunnen veroorloven. Het risico van een pandemie lag al langere tijd op de loer - het was een kwestie van 'wanneer' en niet 'als'", zegt Jim DeLoach, een directeur van Protiviti en co-auteur van het rapport. "Topmanagers moeten waakzaam zijn voor nieuwe problemen en actieplannen opstellen om hun strategieën en bedrijfsmodellen aan te passen, waarbij ze authentiek moeten zijn bij het bevorderen van een op vertrouwen gebaseerde, innovatieve cultuur en de veerkracht van de organisatie die nodig zijn om de organisatie met succes door baanbrekende veranderingen heen te loodsen. Digitaal volwassen bedrijven met een veerkrachtig personeelsbestand waren er klaar voor toen COVID-19 toesloeg en zijn het best gepositioneerd om het hoofd te bieden tegen de snelheid waarmee digitaal gedreven verandering tijdens en na de pandemie gepaard gaat."



Conform de bevindingen van het onderzoek in voorgaande jaren, staan gegevensbeveiliging en cyberdreigingen opnieuw in de top 10 van risico's voor zowel 2021 als 2030. De voortdurend veranderende aard van cyber- en privacyrisico's onderstreept de noodzaak van een veilige werkomgeving waarin veerkrachtige werknemers regelmatig de technologie en vaardigheden in hun arsenaal kunnen opfrissen om concurrerend te blijven.



"Als er een risico is waar alle organisaties in verschillende bedrijfstakken en regio's zich op moeten blijven concentreren, dan is het wel cybersecurity en privacy", zegt Patrick Scott, executive vice president, Industry Programmes, Protiviti. Hoewel de onderwerpen waarop bedrijven zich moeten richten, kunnen veranderen naarmate ze hun bedrijfsmodellen transformeren en hun veerkracht vergroten om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien, zullen bedreigingen van cyberbeveiliging en privacy een constante blijven en bovenaan of bijna bovenaan de lijst moeten staan. Deze bedreigingen zijn al geruime tijd de belangrijkste risico's en ze gaan niet weg."



De belangrijkste risico's voor 2030



Nieuw in de enquête van dit jaar: de respondenten beoordeelden ook de verwachte impact van dezelfde 36 risico's op hun organisaties in 2030. Het risicolandschap van 2030 laat een duidelijk ander beeld zien, volgens de respondenten van de enquête die de volgende top 10 risico's voor 2030 identificeerden:





1. De invoering van digitale technologieën kan nieuwe vaardigheden of

aanzienlijke inspanningen vergen om huidige werknemers bij te scholen

2. Impact van wijzigingen in de regelgeving en toezicht op operationele

veerkracht, producten en diensten

3. De hoge snelheid van baanbrekende innovatie dat ons concurrentievermogen

overtreft

4. Het onvermogen om toptalent aan te trekken en te behouden

5. De druk op privacy-/identiteitsbeheer en informatiebeveiliging

6. Het ontstaan van vervangende producten of diensten die ons bedrijfsmodel

beïnvloeden

7. Het afnemende vermogen om klanten en personeel te behouden naarmate de

voorkeuren van klanten en demografische verschuivingen evolueren

8. Het onvermogen om te concurreren met "born digital" en andere

concurrenten

9. Het onvermogen om data-analyse en "big data" te gebruiken om

marktinformatie te verkrijgen en de productiviteit en efficiëntie te

verhogen

10. Cyberbedreigingen

Met een blik van tien jaar op de risicohorizon maken topmanagers zich zorgen over de toekomst van werk, vooral als het gaat om het vermogen van hun organisatie om zich aan te passen aan opkomende digitale technologieën en gelijke tred te houden met de hoge snelheid van baanbrekende innovatie. Volgens de resultaten van de enquête zal het vermogen van een organisatie om werknemers bij en/of om te scholen en toptalent aan te trekken en te behouden van het grootste belang zijn voor haar strategie voor risicobeheer in het komende decennium.



Dr. Mark Beasley, hoogleraar Enterprise Risk Management en directeur van NC State's ERM Initiative en co-auteur van het rapport, zei: "Na een jaar van ongekende acceptatie van digitale tools in verschillende industrieën wereldwijd, worden bedrijven geconfronteerd met verhoogde druk om te focussen op nieuwe vaardigheden, processen, producten en diensten om aan de veranderende voorkeuren van klanten te voldoen, hun merkwaarde te beschermen en concurrerend te blijven in een wereld die steeds complexer en geautomatiseerder wordt. Een van de belangrijkste lessen die topmanagers uit 2020 zouden moeten trekken, is dat ze zich moeten voorbereiden op een toekomst vol met baanbrekende innovaties, door hun organisaties zo te positioneren dat ze zich kunnen aanpassen en evolueren met de snelheid van verandering."



Het onderzoeksrapport bevat ook een oproep tot actie, met diagnostische vragen voor topmanagers en directeuren om te overwegen bij het evalueren van risicobeoordeling en risicobeheerprocessen.



Beschikbare bronnen



Het rapport "Executive Perspectives on Top Risks for 2021 and 2030" van Protiviti en North Carolina State University laat gegevens van respondenten zien, uitgesplitst naar soort bedrijf, grootte, bedrijfstak, geografische regio en rol als respondent. Het rapport, samen met een infographic en een podcast over de onderzoeksresultaten, kan hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3056747-1&h=3754798798&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056747-1%26h%3D319209183%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fprotiviti.com%252FUS-en%252Finsights%252F2021-top-risks-survey%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253DPressRelease%2526utm_campaign%253DTopRisks2021%26a%3Dhere&a=hier] gratis worden gedownload. Protiviti zal op 24 februari 2021 om 20:00 uur Nederlandse tijd een webinar van een uur houden met een panel dat bestaat uit Beasley, Bozzella, DeLoach, Scott en Manisha Shah, een directeur van Protiviti en manager van de privacypraktijk, om de implicaties van de bevindingen van het onderzoek te bespreken. Voor gratis deelname kunt u zich hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3056747-1&h=96242592&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056747-1%26h%3D722659386%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fprotiviti.com%252FUS-en%252Finsights%252F2021-top-risks-survey%253Futm_source%253Dwebinar%2526utm_medium%253Dwebinar%2526utm_campaign%253DTopRisks2021%26a%3Dhere&a=hier] registreren.



Over Protiviti



Protiviti (www.protiviti.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3056747-1&h=3133968668&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056747-1%26h%3D3063736739%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.protiviti.com%252FUS-en%26a%3Dwww.protiviti.com&a=www.protiviti.com]) is een wereldwijd adviesbureau dat grondige expertise, objectieve inzichten, een aanpak op maat en ongeëvenaarde samenwerking levert om topmanagers te helpen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Protiviti en zijn onafhankelijke en lokaal beheerde Member Firms bieden klanten advies en beheerde oplossingen op het gebied van financiën, technologie, bedrijfsvoering, data, analyse, governance, risico en interne audit via hun netwerk van meer dan 85 kantoren in meer dan 25 landen.



Provity staat vermeld in de 2020 Fortune 100 Best Companies to Work For(®) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3056747-1&h=538919338&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056747-1%26h%3D2654041488%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffortune.com%252Fbest-companies%252Fprotiviti%252F%26a%3D2020%2BFortune%2B100%2BBest%2BCompanies%2Bto%2BWork%2BFor%25C2%25AE&a=2020+Fortune+100+Best+Companies+to+Work+For%C2%AE]-lijst en heeft meer dan 60% van Fortune 1000 en 35% van Fortune Global 500-bedrijven van advies gediend. Het bedrijf werkt ook samen met overheidsinstanties en met kleinere, groeiende bedrijven, inclusief bedrijven die beursgenoteerd willen zijn. Protiviti is een volledige dochteronderneming van Robert Half . Robert Half is opgericht in 1948 en maakt deel uit van de S&P 500-index.



Over het ERM Initiative



Het ERM Initiative (www.erm.ncsu.edu [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3056747-1&h=1030373426&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056747-1%26h%3D2784782969%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.erm.ncsu.edu%252F%26a%3Dwww.erm.ncsu.edu&a=www.erm.ncsu.edu]) van het Poole College of Management aan de North Carolina State University biedt leiderschap om topmanagers en besturen te helpen bij het versterken van hun overzicht van integrale bedrijfsrisico's bij het ontwikkelen en implementeren van groeistrategieën. Op de website van het ERM Initiative staan meer dan 600 artikelen, discussiepunten en documenten met best practices om topmanagers te helpen bij het navigeren door de onzekerheden van nu voor het strategische succes van morgen.



Protiviti heeft geen vergunning of is niet geregistreerd als een openbaar accountantskantoor, geeft geen adviezen over financiële overzichten en biedt geen attestdiensten aan.



Opmerking voor de redactie: foto's en infographic beschikbaar op aanvraag.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/858728/Protiviti_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3056747-1&h=4039540399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056747-1%26h%3D4243073944%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F858728%252FProtiviti_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F858728%252FProtiviti_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F858728%2FProtiviti_Logo.jpg]



CONTACT: Kathy Keller, 408-808-3242, kathy.keller@protiviti.com



Web site: http://www.protiviti.com/