ClearMacro maakt de voltooiing van BCI investering bekend

LONDEN, 4 februari 2020 /PRNewswire/ -- ClearMacro Ltd [https://www.clearmacro.com/], ("CM"), de in het VK gevestigde, onafhankelijke leverancier van investeringsanalyses, heeft vandaag de voltooiing bekendgemaakt van een investering door dochterondernemingen van British Columbia Investment Management Corporation [http://www.bci.ca/] ("BCI"), een van Canada's grootste activabeheerders met CAD 153,4 miljard aan beheerde activa per 31 maart 2019.



Het management en de medewerkers van CM behouden een meerderheidsaandeel in het bedrijf en CEO Mike Simcock en het uitvoerend managementteam blijven onveranderd. Een vertegenwoordiger van BCI is nu toegetreden tot het bestuur van CM. CM is in 2019 doorgegaan met het uitbreiden van haar capaciteiten, met een toenemend aantal jonge talenten, een reeks contentpartnerschappen en institutionele klanten. Het is de bedoeling dat deze uitbreiding versnelt na voltooiing.



Mike Simcock (CEO van ClearMacro) licht toe: "Met de veiligstelling van CM's lange termijn toekomst als industriële leverancier van investeringsanalyses, is CM er klaar voor een leiderschapspositie in te nemen in de opkomende markt voor data-analyses in de investeringsindustrie. Met de kapitaalkracht van BCI achter ons, zullen we ons team en onze geografische aanwezigheid aanmerkelijk uitbreiden, en onze toegang tot aanvullende partners en kanalen doen groeien.



"CM's missie is een gelijker speelveld in data-analyses voor professionele investeerders door institutionele investeerders toegang te geven tot krachtige methodologieën en instrumenten die worden ingezet bij systematische kwantitatieve investering. Beleggingsondernemingen hebben een short cut nodig voor de ontwikkeling van toekomstbestendige datastrategieën, in het bijzonder vanwege de snel veranderende onderliggende macro-omgeving, de verschuivende relevantie van verschillende datasets en de versnellende ontwikkelingen in technologie. Wij doen het zware werk voor wat betreft de dataselectie en -verwerking, en helpen zo de overbelasting aan data om te draaien naar een mogelijkheid, en stellen investeerders in staat om weer meer tijd te kunnen steken in het nemen van beslissingen over investeringen.



"Deze investering van BCI is een onderschrijving van de waarde van het industrialiseren van informatie en besluitvormingsprocessen op een moment dat de bredere sector worstelt met druk op vergoedingen (voortkomend uit groei in passives en lage tarieven) maar explosieve mogelijkheden op het informationele vlak.



"We voelen ons werkelijk bevoordeeld om te werken met een interdepartementaal team van wereldklasse bij BCI die vooruitkijken en de mogelijkheid om geavanceerde technieken in te zetten voor betere mitigatie van investeringsrisico's en verbetering van rendementsprofielen volledig begrijpen. Ons strategische partnerschap met BCI plaatst CM in een leidinggevende positie voor het leveren van nadrukkelijk open platforms waarmee klanten hun eigen signalen en strategieën kunnen bouwen en zelf kunnen kiezen welke informatie ze willen integreren om hun besluitvorming te versterken."



Mihail Garchev (Vicepresident, Total Fund Management, BCI) licht toe: "BCI heeft de laatste jaren haar inhouse-investeringscapaciteiten door verschillende activaklassen stevig gevestigd. Echter, we benchmarken onszelf en zoeken naar verbetering. Met dat doel hebben we besloten onze vermogens aanzienlijk vooruit te brengen om de beste datastrategieën en instrumenten te importeren ter ondersteuning van besluitvormings- en risicomanagementprocedures.



"We zijn zeer verheugd om na uitgebreid onderzoek een strategisch investeerder in ClearMacro te worden en we kijken ernaar uit het bedrijf te ondersteunen in het benutten van de aanzienlijke mogelijkheid in de markt."



