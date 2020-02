KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF (Ticker: KESG) gelanceerd op de London Stock Exchange

LONDEN, 4 februari 2020 /PRNewswire/ -- Krane Funds Advisors, LLC, ("KraneShares [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2710292-1&h=3125026472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710292-1%26h%3D2717940263%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feurope.kraneshares.com%252F%26a%3DKraneShares&a=KraneShares]"), een wereldwijd vermogensbeheerbedrijf dat bekend staat om zijn op China gerichte exchange-traded funds (ETF's) en innovatieve Chinese investeringsstrategieën, kondigde de lancering aan van KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2710292-1&h=3321664274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710292-1%26h%3D2722731690%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kraneshares.eu%252Fkesg%26a%3DKraneShares%2BMSCI%2BChina%2BESG%2BLeaders%2BUCITS%2BETF%2B(Ticker%253A%2BKESG)&a=KraneShares+MSCI+China+ESG+Leaders+UCITS+ETF+(Ticker%3A+KESG)] op de London Stock Exchange.



KESG volgt de MSCI China ESG Leaders 10/40 Index, een op kapitalisatie gewogen index die anderen in de sector blootstelt aan bedrijven met een hoge milieu-, sociale en bestuurswaardering. De Index bestaat uit grote en middelgrote ondernemingen die in China gevestigd zijn. KESG's index-aanbieder, MSCI, is de belangrijkste aanbieder van ESG, Socially Responsible Investment (SRI - Maatschappelijk Verantwoord Investeren) en corporate governance indexen op basis van een enquête onder wereldwijde instellingen.(1)



De Chinese economie verplaatst zich van productie naar dienstverlening. Normaal gesproken ervaren bedrijven die zich op één lijn bevinden met de "New China"-economie een grotere groei dan de bedrijven in China's historisch sectoren. MSCI's ESG-methodologie identificeert niet alleen meer maatschappelijk verantwoorde investeringsmogelijkheden, maar kan ook dienen als een effectieve filter voor het vastleggen van bedrijven die zijn afgestemd op het toekomstig groeitraject van China.



Sinds zijn oprichting in 2013, heeft de MSCI China ESG Leaders Index de standaard MSCI China Index overtroffen met 58%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis van de MSCI China ESG Leaders Index was 12,34% in vergelijking met slechts 7,49% voor de MSCI China Index.(2)



"Beleggers vragen steeds vaker om een op China gerichte ESG UCITS ETF," aldus Jonathan Krane, CEO van KraneShares. "We zijn er trots op om samen te kunnen werken met MSCI, een wereldleider op het gebied van ESG-indexeringm zodat we de KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF aan onze klanten kunnen leveren."



Over KraneShares Krane Funds Advisors, LLC is de beleggingsbeheerder voor KraneShares ETF's. Het bedrijf is erop gericht om investeerders te voorzien van strategieën die het belang van China vastleggen als een essentieel element van een goed ontworpen beleggingsportefeuille. KraneShares ETF's zijn een representatie van innovatieve strategieën die als eerste op de markt gebracht worden en die ontwikkeld zijn op basis van onze sterke partnerschappen en onze diepgaande kennis van beleggen. Met deze strategieën kunnen beleggers actueel blijven met betrekking tot trends op de wereldmarkt en wordt er een zinvolle diversificatie geboden. Krane Funds Advisors, LLC is grotendeels eigendom van China International Capital Corporation (CICC).



Deze informatie wordt verstrekt door KraneShares, de aangewezen vertegenwoordiger van DMS Capital Solutions UK Limited, die geautoriseerd en gereguleerd wordt door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk, onder referentienummer 503325.



Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder het mogelijke verlies van de hoofdsom. Er kan geen garantie gegeven worden dat een Fonds de gestelde doelstelling zal realiseren. De fondsen zijn onderhevig aan politieke, sociale of economische instabiliteit in China waardoor een waardevermindering veroorzaakt kan worden. Schommelingen in buitenlandse valuta kunnen een nadelig effect hebben op de binnenlandse valutawaarden. Opkomende markten brengen een verhoogd risico met zich mee als gevolg van dezelfde factoren alsmede een verhoogde volatiliteit en een verlaagd handelsvolume.



Investeringen met een nauw bereik, beschikken gewoonlijk over een hogere mate van volatiliteit. Internetbedrijven zijn onderhevig aan snelle veranderingen op het gebied van technologie, wereldwijde concurrentie, snelle veroudering van producten en diensten, verlies van octrooibescherming, evoluerende industriestandaards en de frequente productie van nieuwe producten. Dergelijke veranderingen kunnen een negatieve invloed hebben op de prestaties van de investering.



Dit materiaal is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod of aanbeveling om investeringen te kopen of verkopen, of voor het aangaan van beleggingsbeheer- of adviesdiensten. U verkrijgt toegang tot informatie die een financiële promotie vormt onder paragraaf 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA").



Elke investering en investeringsactiviteit of gecontroleerde activiteit, waarop deze informatie betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor dergelijke personen en zal alleen met dergelijke personen aangegaan worden. Personen die geen professionele ervaring hebben mogen niet op deze informatie vertrouwen of ernaar handelen tenzij zij personen zijn op wie een van de leden (2) (a) tot (d) van artikel 49 van toepassing zijn en aan wie de verspreiding van deze informatie anderszins rechtmatig kan plaatsvinden.



(1) Zoals bepaald door 1.300 deelnemers tijdens de SRI Connect & Extel Survey in 2018 (2) Data van Bloomberg per 31 december 2019



