Unieke Nacht van de Vluchteling van Nijmegen naar Arnhem

Voor de negende keer loopt Qader Shafiq de Nacht van de Vluchteling, dit jaar van 15 op 16 juni. Qader ontvluchtte in 1992 zijn geboorteland Afghanistan. Hij weet dus als geen ander hoe het is om lange afstanden onder barre omstandigheden af te leggen. “Tijdens de Nacht van de Vluchteling maak je een klein beetje de ervaring van een vluchteling mee, je loopt in het donker, je voelt je onzeker over waar je loopt en je moet erg opletten. Maar wij weten dat we onderweg koffie en thee krijgen en warm onthaald worden in Arnhem. Dat gebeurt niet voor vluchtelingen. Zij weten niet eens waar en of ze überhaupt aankomen.”



Het doel van de Nacht van de Vluchteling is om aandacht te vragen voor miljoenen vluchtelingen die wereldwijd van huis en haard verdreven zijn, en om zoveel mogelijk geld op te halen om hen te helpen. Momenteel zijn ruim 68 miljoen mensen in de wereld op de vlucht. Veruit de meeste van hen worden ‘in de regio’ opgevangen, maar vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting Vluchteling biedt noodhulp om het leven van deze mensen te verbeteren.



In Nijmegen begint de Nacht van de Vluchteling in Concertgebouw De Vereeniging en gaat via de Oversteek de Waal over, via Valburg en Elst naar Arnhem-Zuid. Vervolgens lopen de deelnemers via de John Frostbrug de Nederrijn over, waarna zij dwars door het Openluchtmuseum gaan, en finishen in het schitterende Arnhemse Stadsvilla Sonsbeek.



Naast de nachtelijke 40 kilometer Nijmegen-Arnhem, starten tegelijkertijd ook de routes Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Rotterdam-Den Haag en van Herinneringscentrum Kamp Westerbork naar Groningen. Op zaterdag 15 juni zijn er in de vooravond ook routes van 10 en 20 kilometer in Rotterdam en Amsterdam.



Vorig jaar werd met de Nacht van de Vluchteling 1,7 miljoen euro opgehaald door 5.200 deelnemers. De opbrengst besteedt Stichting Vluchteling aan schoon drinkwater, voedsel, medische zorg en eerste levensbehoeften voor 100.000 vluchtelingen in Myanmar, Colombia, Jordanië en Ethiopië. De bestemming van dit jaar zal in de zomer bekend worden gemaakt.



Aanmelden voor deze en alle andere routes kan via www.nachtvandevluchteling.nl.