Nieuwe NVM cijfers van afgelopen maand:



Huizenmarkt blijft stabiel



Het aantal woningen dat de afgelopen maand te koop is gezet, blijft stabiel. Dit waren er wekelijks circa 4.000 terwijl in de periode voor de intelligente lockdown het wekelijks gemiddeld 3.000 woningen waren. Ook de verkoop loopt goed door: de afgelopen week werden er 3700 woningen verkocht. Niet eerder in 2020 waren er dat in een week zoveel. Met name de verkoop van woningen in de hogere prijsklassen is aangetrokken. Dit blijkt uit recente cijfers van de NVM.



Waar in de eerste maand van de crisis slechts 12% van de verkopen een woning was van 500 duizend of meer, in de afgelopen maand was dit 17%. Er werd ook meer verkocht in deze prijsklassen dan een jaar eerder. Vergelijken we de verkoopcijfers (dus in alle prijsklassen) met exact een jaar geleden, dan is een duidelijke dip zichtbaar sinds het moment dat de lockdown werd aangekondigd. De markt is inmiddels aangetrokken en momenteel liggen de verkopen weer op hetzelfde niveau als in 2019.



“Dit zijn data van nú en niet die van een toekomstige huizenmarkt, laat dat duidelijk zijn”, aldus voorzitter Onno Hoes. “Op basis van deze feiten nemen we nadrukkelijk afstand van negatieve voorspellingen. Bij de aan- en verkoop van een woning denkt de consument niet in korte maar in langere termijn. En die biedt houvast om vertrouwen te hebben dat het kopen van een woning verantwoord is”.



De gemiddelde prijs van een verkochte woning steeg de afgelopen maand van €335.000 naar € 345.000. Zeker de helft van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. “Ik wijt dit aan het nog steeds grote tekort van beschikbare woningen. De woningnood is nog lang niet opgelost, dat blijkt”, aldus Lana Gerssen, voorzitter van de NVM vakgroep Wonen.



Huurwoningen



In de vrije huursector werden er de afgelopen periode zo’n 20% meer woningen aangeboden dan een jaar geleden. De afgelopen maand is het prijsniveau van verhuurde woningen weer vergelijkbaar met het niveau van begin dit jaar (rond € 1.230). In de eerste maanden van de crisis was er sprake van een lichte prijsdip. De gemiddeld verhuurde woning in Amsterdam kent nog altijd een prijs van ruim € 1.700 (vorig jaar na de zomer was dit rond € 1.800). In de andere G4-steden lijkt er sprake van een licht dalende trend.



Zie bijlagen voor de bijbehorende tabellen.