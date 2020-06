Stimuleren van bewegen tegen overgewicht

Mensen meer laten bewegen om overgewicht aan te pakken. Dat is het doel van de nieuwe online tool MOVING, speciaal ontwikkeld voor overheden in binnen- en buitenland. Deze online tool is vanaf vandaag beschikbaar. Het is ontwikkeld in samenwerking met het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk waarvan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in Amsterdam deel uitmaakt.



MOVING is een nieuwe database waarin overheidsmaatregelen op het gebied van lichaamsbeweging van over de hele wereld centraal zijn verzameld. Het is een digitale bibliotheek voor beleidsmakers bij de overheid met geverifieerde informatie over maatregelen met als doel lichaamsbeweging te stimuleren. Deze informatie was nog nooit eerder op deze manier beschikbaar.



MOVING bevat informatie over bijvoorbeeld programma’s en richtlijnen voor lichaamsbeweging, voorlichtingscampagnes, inrichting van de infrastructuur en het openbaar vervoer.



Een actieve leefstijl is nodig om overgewicht tegen te gaan. Overgewicht is een van de belangrijkste oorzaken van kanker en andere ziekten. Meer bewegen is een van de 10 aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor kankerpreventie op basis van wetenschappelijk onderzoek.



Maatregelen vanuit de overheid op het gebied van een gezonde leefstijl zijn nodig om de gezonde keuzes ook de makkelijke keuzes te maken voor iedereen. Hoe meer mensen gezonde keuzes maken in hun voeding en leefstijl, hoe meer gezondheidswinst er te behalen is.



MOVING is een aanvulling op de bestaande online tool NOURISHING van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in samenwerking met het WCRF netwerk. Waar de nieuwe tool gericht is op lichaamsbeweging, gaat NOURISHING over voeding.



Wereldwijd hebben 158 miljoen kinderen tussen de 5 en 19 jaar obesitas. Naar verwachting zal dit aantal verder toenemen tot 254 miljoen in 2025. Dit is een grote bedreiging voor hun gezondheid nu en op volwassen leeftijd. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het RIVM was ruim 13 procent van de kinderen tussen 4 en 17 jaar te zwaar in 2019. Bij 2 procent hiervan was er zelfs sprake van ernstig overgewicht.



Vandaag wordt de nieuwe online tool MOVING gelanceerd. Diverse sprekers van verschillende wereldwijde organisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zullen de online tool tijdens een digitale presentatie laten zien en de uitdagingen rondom overgewicht en obesitas bespreken.



Germund Daal, Hoofd Doelrealisatie en Gezondheidsvoorlichting bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Op basis van het grootste onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker weten wij hoe belangrijk het is om gezonde keuzes te maken. Daar geven wij elke dag voorlichting over. Maar gezonde keuzes maken is niet altijd makkelijk. Onze leefomgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Met MOVING en NOURISHING heeft ook de Nederlandse overheid kennis voor effectief leefstijlbeleid binnen handbereik. Dit inzetten is van belang voor een gezonde en vitale samenleving.”