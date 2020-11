Grote zorgen om lot vluchtelingen tijdens pandemie

Op vrijdag 13 november 2020 deelt Stichting Vluchteling bescherming (in de vorm van mondkapjes) uit aan alle bewindspersonen en Tweede Kamerleden om aandacht te vragen voor het lot van vluchtelingen tijdens de coronapandemie. Met deze actie en de hashtag #beschermvluchtelingen wil Stichting Vluchteling benadrukken dat de meest kwetsbare medemens in de vergetelheid dreigt te raken nu alle aandacht uitgaat naar het onder controle krijgen van de pandemie in ons eigen land.



Zorgwekkende cijfers circuleren; honderden miljoenen kinderen gaan momenteel niet naar school, meer meisjes dan ooit lopen het risico uitgehuwelijkt te worden, kinderarbeid neemt toe, evenals de armoede. Vaccinatieprogramma’s zijn stilgelegd, dus ziektes dreigen. Deze harde realiteit is het directe gevolg van de coronapandemie. De groep die hier op alle fronten hard door geraakt wordt, zijn vluchtelingen: welgeteld 79,5 miljoen mensen op deze wereld.



“Natuurlijk zijn we hier in Nederland druk bezig met het onder controle krijgen van het virus en het beperken van de gevolgen van deze pandemie. Ik maak me ook zorgen. Maar nog meer zorgen maak ik me om al die mensen die huis en haard hebben moeten verlaten en die vaak achteraan de rij staan als het gaat om preventieve coronamaatregelen, laat staan een vaccin. Met deze actie vragen we de Nederlandse bewindspersonen en Tweede Kamerleden óók oog te houden voor juist hen. Zij mogen niet vergeten worden,” aldus Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling.