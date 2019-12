Mastercard doneert € 147.834 voor schoolmaaltijden aan WFP

Amsterdam, 3 december 2019 – Mastercard Nederland heeft gisteravond op hun jaarlijkse liefdadigheidsdiner bekendgemaakt een bedrag van € 147.834 te doneren aan World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties. Afgelopen maand bereikte de bijbehorende bewustwordingscampagne naar schatting 3,2 miljoen Nederlanders. Het bedrag wordt besteed aan schoolmaaltijden die broodnodige voeding biedt aan kinderen in ontwikkelingslanden en hen tegelijkertijd stimuleert naar school te gaan.



Elk jaar voorziet World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties bijna 20 miljoen kinderen van schoolmaaltijden. Mastercard is sinds 2012 partner van WFP, waarbij het betaaltechnologiebedrijf sindsdien meer dan 100 miljoen schoolmaaltijden heeft bijgedragen. Net als WFP vindt Mastercard het belangrijk om bij te dragen aan een betere toekomst voor kinderen in kwetsbare leefomgevingen. Door het werk van WFP te ondersteunen en deze kinderen schoolmaaltijden te bieden, krijgen ze daarmee meer kans om in de toekomst financiële zekerheid en onafhankelijkheid op te bouwen.



Arjan Bol, Country Manager Mastercard Nederland: “In Nederland is het vanzelfsprekend om een kind een broodtrommeltje mee naar school te geven, maar in andere landen is dat niet zomaar het geval. Voor veel kinderen is de schoolmaaltijd van WFP vaak de enige maaltijd op een dag en kan dit voor hen het verschil betekenen tussen naar school gaan of thuisblijven. De samenwerking met World Food Programme past binnen een belangrijke pijler van Mastercard: financiële inclusie. Wij geloven dat de weg naar financiële zelfstandigheid begint in de schoolbanken. Daarom werken we eraan mee om meer bewustwording te creëren voor dit onderwerp.”



Het belang van een maaltijd



De campagnemaand werd gisteravond afgesloten in de Kromhouthal in Amsterdam met een liefdadigheidsdiner georganiseerd door Mastercard in samenwerking met restaurantgids Gault&Millau. Waar WFP weet hoe belangrijk het is om überhaupt een maaltijd te krijgen, weet Gault&Millau alles van een goede maaltijd. Mastercard bracht beide expertises op één avond samen.



Onder leiding van Nicolette van Dam konden aanwezigen bieden op Priceless veilingstukken. De avond volgde op de lancering van de nieuwe Gault&Millau gids 2020, die werd gevierd met de top van de Nederlandse gastronomie. Soenil Bahadoer van De Lindehof ontving de award voor Gault&Millau Chef van het Jaar powered by Mastercard. Thijs Meliefste (Meliefste) is Jonge Topchef van het Jaar en Sascha Speckemeier (Spectrum) werd benoemd tot Gastheer van het Jaar. De prijswinnaars bereidden een viergangendiner voor de gasten van het liefdadigheidsdiner. Gedurende de avond werden alle donaties verdubbeld door Mastercard en werd het totaalbedrag van de verschillende acties overhandigd aan David Ryckembusch van WFP.



Optrommelen voor een betere toekomst



Op 28 oktober ging de social mediacampagne #opgetrommeld van Mastercard Nederland en WFP van start, met als doel om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het belang van schoolmaaltijden in ontwikkelingslanden. Deze actie riep mensen op een foto van de broodtrommel van hun kind op social media te delen. Daarnaast werden gasten van deelnemende Gault & Millau-restaurants in november aangemoedigd om hun rekening te betalen met Mastercard. Voor elke gedeelde broodtrommelfoto en betaling met Mastercard in deelnemende restaurants, doneert Mastercard een hele week aan schoolmaaltijden voor 1 kind aan WFP.



Voor meer informatie zie https://www.mastercard.nl/WFP . Voor meer beeldmateriaal kijk op de Mastercard Newsroom ( https://newsroom.mastercard.com/eu/nl/photos/ ).