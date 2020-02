Te hoge WOZ-waardering in meer dan 80 gemeenten

ALBLASSERDAM – Door de alsmaar stijgende woningwaarde verwacht Kadasterdata ook een aanzienlijke stijging van de WOZ-waarde, maar is de WOZ-waarde van dit jaar nog wel in lijn met de woningwaarde? Kadasterdata heeft het uitgezocht.



Kadasterdata vergelijkt de WOZ-waarde met de actuele modelmatige woningwaarde en concludeert dat in meer dan tachtig gemeenten de WOZ-waarde van de helft van de woningen te hoog is gewaardeerd. Omdat de hoogte van de WOZ waarde ook de hoogte van de gemeentelijke heffingen bepaalt, betalen woningeigenaren dan ook vaak te veel belasting. Volgens Kadasterdata blijkt er voor bijna 90% van de huishoudens in de gemeente Scherpenzeel een besparing mogelijk door bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Met nog geen 5% van de huishoudens is de kans op een succesvol bezwaar in de gemeente Pekela het laagst.



Woningeigenaren kunnen nu zelf de eigen woning bekijken om te zien of zij kans maken op een succesvol WOZ-bezwaar via de gratis WOZ-viewer. Licht de woning rood op, dan is er een zeer hoge kans op een succesvol bezwaar volgens Kadasterdata. Voor groene woningen betekent dit dat er een juiste WOZ-waarde is vastgesteld door de gemeente. De kaart is voorzien van een zoekfunctie, zodat gemakkelijk en snel het gewenste adres gevonden kan worden.



De 5 gemeenten met de grootste kans op een succesvol bezwaar volgens Kadasterdata:



1. Scherpenzeel



2. Boekel



3. Voorst



4. Landerd



5. De Wolden



Hieronder de 5 gemeenten met de minste kans op een succesvol bezwaar volgens Kadasterdata:



1. Pekela



2. Baarle-Nassau



3. Waadhoeke



4. Doesburg



5. Montfoort



Voor meer uitleg omtrent de modelmatige woningwaarde: https://www.kadasterdata.nl/zakelijk/avm-uitleg