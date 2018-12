Genomineerden bekend voor Private Leaseauto van het Jaar

Vandaag maakt leasemaatschappij Alphabet de genomineerden bekend voor de ‘Private Leaseauto van het Jaar’. Deze verkiezing vindt voor de derde keer plaats en is gebaseerd op die van de Leaseauto van het Jaar waarmee Alphabet in 23 jaar een rijke historie heeft opgebouwd. Met de verkiezing van de Private Leaseauto van het jaar speelt Alphabet in op sterk groeiende vraag naar private lease. Met de verkiezing wil de leasemaatschappij de consument ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een privé leaseauto. “Zelf zijn wij vorig jaar uitgeroepen tot Private Leasemaatschappij van het jaar. Daar zijn wij bijzonder trots op. In tegenstelling tot voorgaande jaren laten wij dit keer de keuze wie wint over aan de gebruiker. Op 20 december wordt de winnende auto bekend gemaakt, waarna deze met een interessante aanbieding het nieuwe jaar ingaat. Daarmee is de verkiezing nu echt door en voor de consument.”, aldus Ivo Lissone, CCO bij Alphabet. Op www.alphabetprivatelease.nl kan de consument zijn keuze kenbaar maken uit de genomineerden merken, een lijst van de 9 meest populaire auto’s uit de 3 meest gevraagde klassen. City Kia Picanto ComfortPlusLine Navigator Renault Twingo Life Toyota Aygo X-Fun Compact Ford Fiesta Trend Peugeot 208 Blue Lion Nissan Micra N-Connecta SUV Citroen C3 Aircross Feel Renault Captur Intens Volkswagen T-roc Style

Over het Alphabet

Alphabet is een toonaangevende leverancier van zakelijke mobiliteit in Europa, Australië en China. Op deze manier kunnen bedrijven hun bedrijfsmobiliteit op een economische en duurzame manier beheren. Alphabet is opgericht in 1997 als divisie van de BMW Group en heeft uitgebreide kennis van internationaal fleetmanagement en leasing. Het uitgebreide portfolio omvat advies en financiering, evenals slimme managementproducten en -diensten voor bedrijfsvloten. De Business Mobility-oplossingen van Alphabet zijn op maat gemaakt om te voldoen aan specifieke bedrijfsvereisten. Tegenwoordig beheert Alphabet een portefeuille van meer dan 680.000 leaseauto's en lichte bedrijfsvoertuigen van alle merken en staat wereldwijd op de vierde plaats. Alphabet is eveneens pionier in geavanceerde mobiliteitsoplossingen: AlphaElectric biedt bedrijven een holistische benadering van eMobility, AlphaCity is de efficiënte optie voor autodelen, de mobiliteitsapp voor smartphones, AlphaGuide, maakt het leven voor leaserijders eenvoudiger en AlphaFlex, de individuele, flexibele mobiliteitsoplossing , geeft medewerkers keuze in mobiliteitsvormen en bedrijven volledige kostenbeheersing. Alphabet is vertegenwoordigd in 22 landen en het hoofdkantoor is gevestigd in München. Voor meer informatie: www.alphabet.com.