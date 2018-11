Sony krijgt patent voor ’s werelds eerste transparante smartphone

De Japanse elektronicafabrikant Sony Corporation heeft een smartphone in ontwikkeling met een dubbelzijdig transparant display, zo wist technologie nieuwssite LetsGoDigital eerder vandaag te melden. Deze informatie is gebaseerd op een patent dat recentelijk is goedgekeurd door de World Intellectual Property Office, nadat de patenten eerder in Japan en Amerika zijn aangevraagd en goedgekeurd.



De gepatenteerde Sony smartphone heeft een dubbelzijdig transparant scherm, dat via beide zijdes bediend kan worden. De gebruiker behoudt zelf de mogelijkheid om het scherm aan te passen van ‘transparant’, naar ‘semi-transparant’ tot ‘niet-transparant’.



Sony lijkt ook mogelijkheden te zien om dergelijke technologie toe te passen bij een opvouwbare smartphone en een rollable display, zo blijkt uit de patent omschrijving en de bijbehorende illustraties.



Het aanvragen van een patent hoeft niet te betekenen dat het mobiele apparaat ook daadwerkelijk op de markt wordt gebracht. Sony was in 2015 overigens ook de eerste fabrikant ter wereld die een smartphone met 4K display uitbracht, de kans is dan ook zeker niet uit te sluiten dat het Japanse bedrijf in de toekomst nieuwe display innovaties zal presenteren.



Meer weten over de technologie achter deze transparante smartphone? Lees het exclusieve achtergrondartikel op LetsGoDigital: https://nl.letsgodigital.org/smartphones/sony-transparante-smartphone/