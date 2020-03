Fysiotherapeuten herzien handelen in verband met coronarisico

Het KNGF heeft vandaag vastgesteld dat behandeling van patiënten die geen symptomen van een coronabesmetting vertonen, niet meer zonder meer mogelijk is. De beroepsvereniging van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), kwam tot deze conclusie op basis van voortschrijdend inzicht en signalen dat de afwezigheid van symptomen niet betekent dat een patiënt niet besmettelijk is.



Het KNGF adviseerde vorige week alle fysiotherapeuten in Nederland over het klinisch redeneren bij de triage van patiënten gedurende de coronacrisis. Feitelijk luidde het advies toen, dat fysiotherapeuten met inachtname van de vigerende hygiënemaatregelen zoals die door het RIVM en de GGD voor zorgverleners in de eerste lijn worden geadviseerd, patiënten die absoluut zonder symptomen waren, nog konden behandelen.



Echter, sindsdien kwamen uit diverse onderzoeken steeds meer aanwijzingen naar voren dat mensen besmettelijk kunnen zijn, zonder dat er sprake is van zichtbare symptomen. Naar aanleiding daarvan heeft de beroepsvereniging haar advies onmiddellijk bijgesteld en in de vorm van een stappenplan vandaag naar de eigen beroepsgroep gestuurd.



Het handelen van fysiotherapeuten komt er in de praktijk en volgens het nieuwe advies nu op neer dat fysiotherapeuten patiënten niet meer fysiek behandelen als uitstel mogelijk is. Om mensen met klachten over het bewegend functioneren alsnog te kunnen helpen raadt het KNGF haar leden aan om patiënten telefonisch of langs digitale weg (op afstand) te behandelen.



Als behandeling niet kan worden uitgesteld, dan past de fysiotherapeut triage op basis van de symptomenlijst van het RIVM toe. Dit betekent dat in overleg met de verwijzer en als er dringende redenen voor zijn alsnog kan worden besloten om face to face te behandelen. Daarbij dienen dan wel de eisen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen en de behandellocatie strikt in acht te worden genomen.



Het KNGF respecteert dat persoonlijke afwegingen kunnen leiden tot het niet continueren van de praktijkvoering.