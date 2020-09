Oxfam Novib: Onderzoek naar de rol EU noodzakelijk na hevige brand in opvangkamp Moria

Een hevige brand heeft het grootste deel van het beruchte vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, Griekenland, verwoest. Het door de EU gesponsorde 'hotspot'-kamp bood onderdak aan meer dan 12.000 mensen, ondanks de officiële capaciteit van minder dan 3.000 personen.



Evelien van Roemburg, vluchtelingenexpert Oxfam Novib: ‘’Deze verwoestende brand is de zoveelste humanitaire catastrofe op de Griekse eilanden, veroorzaakt door wanbeleid van de EU en haar lidstaten. Jarenlang is de verantwoordelijkheid voor de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging afgeschoven op Griekenland. Nederland moet nu onmiddellijk een deel van de alleenstaande kinderen uit Moria overnemen, die door deze brand zelfs geen dak boven hun hoofd meer hebben.’’



‘’Daarnaast moet het Europees Parlement een onderzoek instellen naar het asielbeleid van de EU en haar lidstaten dat tot het totale mismanagement van de EU-gesponsorde 'hotspots' op de Griekse eilanden heeft geleid.’’



Spyros-Vlad Oikonomou, beleidsadviseur bij het Griekse Council for Refugees: "Deze volledig te voorkomen tragedie zou een ommekeer moeten veroorzaken in de reactie van de EU en Griekenland op de komst van mensen die asiel zoeken in Europa. De aangekondigde overplaatsing van alle niet-begeleide kinderen in Moria naar het Griekse vasteland is een eerste belangrijke stap om deze humanitaire crisis te verlichten. EU-regeringen moeten Griekenland nu onmiddellijk steunen bij het overbrengen van alle asielzoekers van de vluchtelingenkampen op de eilanden naar veilige plaatsen in heel Europa. ''