Danone introduceert Activia en Danoontje zonder toegevoegde suikers

-Danone innoveert en introduceert nieuwe varianten van Activia en Danoontje zonder toegevoegde suikers;



-De nieuwe producten spelen in op de behoefte van de consument om te kunnen kiezen voor een gezonde levensstijl;



-Danone verlaagt al jaren actief het suikergehalte in het aanbod.





Danone introduceert nieuwe varianten van Activia en Danoontje zonder toegevoegde suikers. Deze productintroducties zijn in lijn met de ‘One Planet One Health-visie’ en B-Corp waarmee Danone de consument helpt bij het omarmen van gezonde eetgewoonten.



De productintroducties van Danone Activia en Danoontje zonder toegevoegde suikers bieden de consument meer keuze voor producten met een lager suikergehalte. Activia en Danoontje zonder toegevoegde suikers zijn vanaf 6 februari 2021 beschikbaar in vrijwel alle supermarkten van Nederland.



Keuzevrijheid



Het veranderen van de samenstelling van haar huidige assortiment is volgens Danone niet de enige manier om consumenten te helpen bij het omarmen van een gezonde levensstijl. Het aanbieden van nieuwe producten met een lager suikergehalte is volgens Danone een belangrijk onderdeel van deze strategie. Met de introductie van Activia en Danoontje zonder toegevoegde suikers is de keuze nog groter, of je nu shopt voor jezelf, voor je kinderen of voor de hele familie. Vanaf week 16 introduceert Danone de échte Franse kwark in halfvolle en magere varianten in Nederland.



Directeur Matt Jazayeri van Danone Nederland is verheugd met de nieuwe producten in het aanbod: ,,In het kader van onze One Planet One Health visie én als B-Corp zetten we ons in om onze consumenten een breder scala aan gezonde en innovatieve producten te bieden. Dit maakt het leven gemakkelijker voor onze consumenten die kiezen voor een gezonde levensstijl.”



Het verlagen van het toegevoegde suikergehalte past ook in dit streven. Dat heeft ertoe geleid dat Danone erin is geslaagd om tussen 2015 en 2020 de hoeveelheid toegevoegde suikers in haar producten op basis van volume met gemiddeld 13% te verminderen.







Innovatie met nieuwe producten



Met de innovatie van producten speelt Danone in op de behoefte van de consument. Zo lanceerde Danone al eerder nieuwe producten die minder suiker bevatten (Vegan Danio en Activia plantaardig), producten die rijk zijn aan eiwitten voor mensen met een sportieve levensstijl (Hipro), en nu dus producten zonder toegevoegde suiker en zonder zoetstoffen (Activia, Danoontje) en de échte Franse kwark.



