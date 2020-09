VEH: 10.000 deelnemers kiezen voor de Collectieve Inkoop Zonnepanelen

10.000 deelnemers kiezen voor de Collectieve Inkoop Zonnepanelen



De twintigste Collectieve Inkoop Zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis is succesvol afgesloten. 10.000 deelnemers hebben het aanbod voor een compleet zonnepanelensysteem geaccepteerd.



Het grootste collectief in Nederland



Vanaf april konden iedereen in Nederland zich vrijblijvend inschrijven voor de Collectieve Inkoop Zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Meer dan 37.000 mensen hebben dit gedaan. Leveranciers SolarNRG, 365zon.nl, enie.nl, Gutami, Greenchoice en Solar Concept wonnen op 29 april de veiling. Met 10.000 deelnemers die voor het aanbod van Vereniging Eigen Huis kiezen, is dit het grootste collectief van Nederland.



Gemiddeld binnen 8 weken geïnstalleerd.



Namens de leveranciers heeft Vereniging Eigen Huis de deelnemers een persoonlijk aanbod gestuurd voor een compleet zonnepanelensystem, inclusief installatie, garanties en monitoring. Inmiddels zijn de eerste 2.300 systemen al bij de mensen thuis geïnstalleerd. Deelnemers hebben gemiddeld binnen 8 weken een werkende installatie op hun dak.



Nieuwe actie



Een nieuwe Collectieve inkoop is inmiddels weer van start gegaan op eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-zonnepanelen.