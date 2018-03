OnderhoudNL Opleidingen neemt deel aan Week van de Techniek Apeldoorn

De onderhouds- en schilderbranche, vertegenwoordigt door OnderhoudNL Opleidingen, doet dit jaar ook mee aan de jaarlijkse Week van de Techniek in Apeldoorn. Leerlingen uit groep 7 van Apeldoornse basisscholen en omstreken – een kleine 2 duizend in totaal – zullen daardoor in de eerste week van maart in een dagdeel kennis maken met de variëteit aan beroepen in deze technische sector.



Hoe leuk techniek kan zijn: dat moet je vooral jong ontdekken. Vandaar dat Platform Techniek Apeldoorn ook in 2018 weer de Week van de Techniek organiseert. De deelnemende basisschoolkinderen gaan ter plekke bij Aventus een technisch werkstukje maken onder begeleiding van VMBO en Technasium leerlingen en nemen deel aan Science on Tour. Deze laatste activiteit houdt in dat zij onder begeleiding van studenten van de Universiteit Twente diverse wetenschap en technologieproeven gaan beleven en zelf ook mogen doen.



In de pauze krijgen alle kinderen een film te zien over waar alle diverse soorten van techniek aan bod komen, maar waar we ook een doorkijk krijgen naar de techniek van de toekomst.



Het thema deze editie zal zijn: Duurzame energie



Dit jaar is er een lesbrief verstuurd naar alle deelnemende basisscholen. De leerkrachten kunnen hiermee voorafgaand aan de Week van de Techniek al in de klas aan de slag met techniek. Met de vraag “Wat wordt verstaan onder duurzame energie en hoe wek je deze op ?” proberen we de leerlingen op een andere manier naar wetenschap en technologie te laten kijken. De technische ontwerpen worden tijdens de Week van de Techniek bij Aventus ten toon gesteld. De school die met de leukste en/of origineelste ideeën komt met betrekking tot het vervoer van de toekomst maakt kans op een leuke prijs.



Rondje technische bedrijven



Als afsluiting van de Week van de Techniek is het weer mogelijk 6 verschillende technische bedrijven te bezoeken. Alle leerlingen krijgen na afloop van hun bezoek aan Aventus een gereedschapskoffertje met daarin een plattegrond en couponvel. Met deze gereedschapskoffer, couponvel en plattegrond kunnen ze zaterdag 24 maart op pad. Met hun ouders/verzorgers, zusjes, broertjes kunnen ze op bedrijfsbezoek bij Vos Techniek, Aannemersbedrijf Draisma, Tomra, Volker Wessel Telecom, Installatiebedrijf TTB en dit jaar voor eerst deelnemend OnderhoudNL Opleidingen. Deze laatste partij zal zich presenteren bij Schildersbedrijf Van Apeldoorn. Ter plekke mogen ze achter de schermen kijken wat het desbetreffende bedrijf allemaal doet. Daarnaast mogen ze zelf ook de handen uit de mouwen steken en van alles zelf doen en onderzoeken. Aan het einde van het bedrijfsbezoek bij inlevering van hun coupon krijgen de leerlingen een echt stuk gereedschap mee voor in hun gereedschapskoffer. Als de kinderen alle 6 technische bedrijven hebben bezocht kunnen ze na de Week van de Techniek met een goed gevulde gereedschapskoffer naar huis waar ze dan nog lekker “technisch” aan de slag kunnen.