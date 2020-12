Supermicro Enterprise-Class 4-Socket SuperServer nu gecertificeerd voor SAP- en Oracle-workloads

Klanten van SAP en Oracle kunnen onmiddellijk het toonaangevende 2U 4-socket serverplatform implementeren - gebaseerd op de 3e generatie Intel® Xeon® schaalbare processor (codenaam "Cooper Lake") - voor bedrijfskritische workloads in Enterprise-, Cloud-Scale-, of hybride omgevingen



SAN JOSE, Californië, 3 december 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in enterprise computing, storage, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, heeft vandaag aangekondigd dat zijn 4-socket serverplatform, aangedreven door geavanceerde 3e generatie Intel Xeon schaalbare processoren met ingebouwde AI-versnelling, nu gecertificeerd is voor SAP HANA evenals Oracle Linux en virtualisatie. Met de 2U-server met 4 sockets, die in grote hoeveelheden wordt verzonden, in combinatie met geavanceerde bedrijfssoftware, kunnen klanten de waarde, het voordeel en de eenvoud van deze gebruiksklare oplossingen gebruiken voor rekenintensieve SAP- en Oracle-workloads.



https://mma.prnewswire.com/media/1346722/supermicro.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1346722/supermicro.jpg]



"Supermicro's 4-socket server, gebaseerd op de 3e generatie Intel Xeon schaalbare processor, heeft een geweldige marktpenetratie en positieve feedback van zakelijke klanten laten zien", aldus Raju Penumatcha, senior vice president en chief product officer bij Supermicro. "Met de toevoeging van SAP- en Oracle-certificeringen kunnen klanten snel het 4-socket-platform gebruiken om te voldoen aan de belangrijkste bedrijfs- en cloudvereisten."



De server met 4 sockets is voorzien van de nieuwste Intel CPU- en opslagtechnologieën: tot 112 Xeon-cores en tot 18 TB systeemgeheugen indien geleverd in een mix van DDR en Intel 2(e) Generation Optane Data Center Persistent Memory. CPU-verbindingen nemen toe van 3 UPI-lanes naar 6UPI-lanes voor een sterk verbeterde systeemlatentie en doorvoer. Het systeem ondersteunt maximaal 24 NVMe-schijven en 100 Gb/s netwerken.



Er is een transitie in de branche gaande waarbij x86-clusters de Unix-stacks in ondernemingen en financiële instellingen door 4 sockets vervangen worden met hoge beschikbaarheid en prestaties als resultaat die de traditionele mainframes kunnen evenaren of overtreffen. Supermicro werkt samen met bedrijven die de 4-socket-platforms ontwikkelen en testen voor traditionele mainframe-toepassingen, zoals realtime fraudedetectie voor financiële instellingen, hoogfrequente handel en realtime routering voor de grootste ride-sharingbedrijven van nu.



"Bij N5 Technologies kunnen bedrijven op basis van ons Rumi(TM)-platform terstond zakelijke acties ondernemen door contextuele en relevante inzichten af te leiden uit enorme hoeveelheden gegevens in realtime", aldus Girish Mutreja, CEO van N5 Technologies. "Met het Supermicro 4-socket-platform bereikten we verbluffende transactionele prestaties van mainframe-klasse met een razendsnelle respons, tegen een enorme 50 TB aan gegevens. Supermicro's 4-socket-lijn-servers bieden verbluffende rekenprestaties in het geheugen en een sterke waardeproposities voor ondernemingen die serieuze rekenkracht nodig hebben."



Voor meer informatie over de Supermicro 4-socket-server, klik hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2998779-1&h=3411641574&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998779-1%26h%3D1069892631%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsystem%252F2U%252F240%252FSYS-240P-TNRT.cfm%26a%3Dhere&a=hier].



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro (Nasdaq: (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van hoogwaardige, zeer efficiënte server- en opslagtechnologie, is een belangrijke leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence en Edge Computing Systems. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen van nu.



Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan.



