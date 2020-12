Norwegian Cruise Line presenteert de tweede "EMBARK NCL Spotlight"- aflevering: "Live From Broadway"

Vanaf 18 december 2020 beschikbaar via www.ncl.com/embark [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=3582512483&u=http%3A%2F%2Fwww.ncl.com%2Fembark&a=www.ncl.com%2Fembark]



AMSTERDAM, 3 december 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line, de innovator op het gebied van wereldwijde cruisereizen, toont haar voortdurende toewijding aan de entertainmentsector met de aankondiging van de tweede "EMBARK NCL Spotlight [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=3737034141&u=http%3A%2F%2Fwww.ncl.com%2Fembark&a=EMBARK+NCL+Spotlight]"-aflevering. Na het debuut van "The Choir of Man" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=769888381&u=http%3A%2F%2Fwww.ncl.com%2Fembark&a=The+Choir+of+Man%22], die de eerste week bijna 500.000 keer is bekeken, is het nu de beurt aan "Live from Broadway", met denderende optredens van Norwegian Cruise Line's exclusieve cruise shows.



Ervaar hier het interactieve meerkanaalspersbericht: https://www.multivu.com/players/English/8667852-norwegian-cruise-line-embark-spotlight-live-from-broadway/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=1319017250&u=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8667852-norwegian-cruise-line-embark-spotlight-live-from-broadway%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8667852-norwegian-cruise-line-embark-spotlight-live-from-broadway%2F]



Voor de tweede aflevering van "EMBARK NCL Spotlight" brengt de rederij nogmaals toptalent uit de muziek- en theaterwereld uit New York City samen, voor een exclusieve showcase van het bekroonde Broadway- en West End-kaliber dat normaal gesproken te zien is tijdens een cruise met Norwegian Cruise Line. "Live from Broadway" bevat onder andere optredens van:





-- Michael Fasano, die "Can't Take My Eyes Off of You" zingt uit de Tony

Award®-bekroonde musical "Jersey Boys", die beschikbaar is op Norwegian

Bliss

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=300018254&u=https%3A%2F

%2Fwww.ncl.com%2Fcruise-ship%2Fbliss&a=Norwegian+Bliss];

-- Brenda Braxton, die "On the Sunny Side of the Street" zingt uit "After

Midnight", beschikbaar op Norwegian Escape

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=1737030670&u=https%3A%2

F%2Fwww.ncl.com%2Fcruise-ship%2Fescape&a=Norwegian+Escape];

-- Marissa Rosen, die "True Colors" van Cyndi Lauper zingt uit "Priscilla,

Queen of the Desert", beschikbaar op Norwegian Epic

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=1270711447&u=https%3A%2

F%2Fwww.ncl.com%2Fcruise-ship%2Fepic&a=Norwegian+Epic];

-- Stephanie Pope, die 'Last Dance' van Donna Summer zingt uit de

Australische musical 'Velvet' die beschikbaar is op Norwegian Jewel

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=111195856&u=https%3A%2F

%2Fwww.ncl.com%2Fcruise-ship%2Fjewel&a=Norwegian+Jewel] en Norwegian

Breakaway

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=51520378&u=https%3A%2F%

2Fwww.ncl.com%2Fcruise-ship%2Fbreakaway&a=Norwegian+Breakaway];

-- Leandra Ellis-Gaston en Zach Cossman, die een duet uitvoeren "Almost

Paradise" uit "Footloose" die beschikbaar is op Norwegian Joy

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=332582827&u=https%3A%2F

%2Fwww.ncl.com%2Fcruise-ship%2Fjoy&a=Norwegian+Joy];

-- Colin Summers, die "Blue Suede Shoes" zingt uit "Million Dollar Quartet"

die beschikbaar is op Norwegian Getaway

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=4121428266&u=https%3A%2

F%2Fwww.ncl.com%2Fcruise-ship%2Fgetaway&a=Norwegian+Getaway];

-- Alan Mingo, die "Land of Lola" zingt uit de Tony Award®-bekroonde

musical "Kinky Boots", beschikbaar op Norwegian Encore

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=2017414216&u=https%3A%2

F%2Fwww.ncl.com%2Fcruise-ship%2Fencore&a=Norwegian+Encore].

"Het brengt ons enorme vreugde om onze bekroonde entertainment te kunnen delen met onze vrienden in een tijd als deze en het is ongelooflijk hartverwarmend om onze familie van artiesten te zien genieten van deze kans," zegt Norwegian Cruise Line President en CEO Harry Sommer. "Ik kan niet wachten tot onze gasten hun favorieten weer snel op zee kunnen zien".



Naast de muzikale uitvoering, krijgt het publiek ook een plaats op de eerste rij in het backstage-leven van de castleden en vertellen zij wat het voor hen betekent om voor het eerst weer in vele maanden op te treden. De bijna 40 minuten durende aflevering van "EMBARK, the Spotlight Series" "Live from Broadway" wordt live gestreamd op www.ncl.com/embark [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=3582512483&u=http%3A%2F%2Fwww.ncl.com%2Fembark&a=www.ncl.com%2Fembark] op 18 december en is daarna beschikbaar on-demand.



Voor foto's en persmateriaal, klik hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2999459-1&h=2756192111&u=https%3A%2F%2Fncl.box.com%2Fs%2Fo6cc4000ke2lm0mrwdbzboznn2hy9p96&a=hier].



