Niche Health overgenomen door OASIS Group

DUBLIN, 3 december 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, een van de grootste Europese aanbieders van document- en informatiebeheer (RIM), kondigt vandaag aan dat het Nichesys Limited (handelsnaam Niche Health) overneemt. Niche Health is de leverancier van noteSpace-software en -service, voor de opslag en digitalisering van medische dossiers voor eerstelijnsgezondheidszorg in het VK.



Sinds de oprichting in 2010, om inefficiënte processen in eerstelijnsgezondheidszorg aan te pakken, helpt Niche Health huisartsen en hun praktijken om met het beveiligde offsite-opslagsysteem noteSpace efficiënter te werken en bedrijfsresultaten te verbeteren.



"Niche Health is al langer een vertrouwde strategische partner van OASIS Group", aldus Espen Halvorsen, Chief Executive Officer van OASIS Group. "De synergie van software en oplossingen maakt het ons mogelijk om huisartsen een betere efficiëntie voor hun praktijk te bieden. Nieuwe cliënten en teamleden van Niche Health heet ik dan ook graag van harte welkom."



"OASIS vormt binnen noteSpace het vriendelijke gezicht van operaties overal in het Verenigd Koninkrijk en wij geloven dan ook met name, dat deze ontwikkeling meer efficiëntie en een soepelere dienstverlening voor gebruikers van noteSpace met zich mee zal brengen," aldus Guy Bridgewater, Managing Director van Niche Health



De op 22 november 2019 gesloten overeenkomst vormt tot op heden al de 47e aanwinst van OASIS Group.



Over de OASIS Group



OASIS bedient zijn klanten al sinds 1999 vanuit het hoofdkantoor in het Ierse Dublin en heeft bovendien vestigingen in de gehele EU. De 700 werknemers van het bedrijf leveren diensten aan meer dan 8000 klanten in allerlei sectoren, waaronder financieel, juridisch, gezondheidszorg, overheden en onderwijs. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de OASIS Group beloond met een plaats op de ranglijst van de '2018 Inc. 5000 Europe', de snelstgroeiende particuliere bedrijven in Europa. www.OASISGroup.com [http://www.oasisgroup.com/]



