Supermicro introduceert Server Class Edge-systemen voor Open 5G Radio Access Network (RAN)-oplossingen

Nieuwe SuperServers bieden O-RAN Open Platform-software, Intel Xeon schaalbare processors, GPU's, FPGA en IP65-geclassificeerde beschermende behuizingen voor op palen gemonteerde zendmast-implementaties



SAN JOSE, Californië, 3 december 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, heeft nieuwe oplossingen aangekondigd voor 5G zendmast-implementaties waarbij gebruik gemaakt wordt van volledig configureerbare SuperServers die gebaseerd zijn op 2nd Gen Intel Xeon-schaalbare processoren, O-RAN compatibele partnersoftware, en het vermogen om in ruwe omgevingen te functioneren. Deze mogelijkheden versnellen de ontwikkeling van het mobiele netwerk van bedrijfseigen hardware/software naar open software en opgesplitste hardware voor 5G-installaties.



https://mma.prnewswire.com/media/1038685/Super_Micro_Computer_Inc_New_Solutions_5G.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1038685/Super_Micro_Computer_Inc_New_Solutions_5G.jpg]



"Supermicro's klanten van datacenters en wereldwijde telecommunicatie-exploitanten vragen om hardware en software 5G-oplossingen die niet aan eigendomsrechten gebonden zijn endie webschalige netwerken met meerdere verkopers ondersteunen," aldus Charles Liang, President, en CEO van Supermicro. "Supermicro's nieuwe SuperServer-oplossingen bieden de 5G- netwerkinfrastructuur maximale flexibiliteit qua implementatie en beschikt over een efficiëntie op het gebied van de totale eigendomskosten (TCO)."



De twee nieuwe systemen zijn Supermicro's eerste servers voor 5G, de Intelligent Edge, en andere geïntegreerde toepassingen die gebaseerd zullen zijn op de 2e generatie Intel Xeon-processoren. De E403-9PFN2T is gebouwd voor veeleisende omgevingen en beschikt over PCI-E-slots voor GPU en FPGA-versnellingskaarten. De compacte 1U 1019P-FHN2T is zeer geschikt voor gecontroleerde omgevingen zoals microdatacenters en herbestemde centrale kantoorlocaties en beschikt over twee PCI-E-slots met volledige hoogte en lengte.



Met deze uitbreidingsslots kan Supermicro realtime Edge AI-inferencing bieden via GPU-kaarten, en de 5G RAN-software en open-standaard site-to-site communicatie versnellen met behulp van de Intel FPGA programmeerbare versnellingskaart N3000. Deze nieuwe servers zijn een aanvulling op Supermicro's succesvolle Xeon D-gebaseerde 1019D en E403-modellen. Supermicro ontwikkelt IP65-geclassificeerde beschermende behuizingen om tegemoet te komen aan de behoeften van buitenomgevingen zoals zendmasten en microcel-sites.



Supermicro is een marktleider in het leveren van hoogwaardige, energiezuinige open hardware server-platforms waarmee het beheerniveau op afstand van het datacenter uitgebreid wordt naar edge computerplatforms. Het bedrijf heeft diepgaande ervaring op het gebied van virtualisatie en containers, waaronder software zoals Kubernetes en VMware. De nieuwe 5G-architectuur is gebaseerd op open hardware platforms met elkaar verbonden door gestandaardiseerde interfaces, en gevirtualiseerde netwerkelementen. Supermicro heeft zich aangesloten bij de O-RAN Alliance om een cloud-native, open 5G RAN-architectuur te bouwen, en deze oplossingen zullen gelijktijdig 4G ondersteunen wanneer de netwerken overgaan op 5G.



Het 5G core-network is overgestapt naar een gevirtualiseerd model, dat draait op datacenterhardware waar Supermicro's Resource-Saving-architectuur innovatieve computerplatforms biedt zoals de hoogwaardige multi-node BigTwin(TM) en de high-density SuperBlade(®) en MicroBlade(TM)-producten. Deze systemen maken gebruik van een gedeelde koeling en een efficiënt vermogen, en beschikken over een opgesplitste structuur om de meest recente upgrades mogelijk te maken zonder complete serverracks verloren gaan.



Ga voor meer informatie naar www.supermicro.com/5g



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®" initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn



Supermicro, Building Block Solutions, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Intel, het Intel-logo en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en/of in andere landen.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren



SMCI-F



https://mma.prnewswire.com/media/1038693/Super_Micro_Computer_Inc_5G_DU_Server_Solution.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1038693/Super_Micro_Computer_Inc_5G_DU_Server_Solution.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1038685/Super_Micro_Computer_Inc_New_Solutions_5G.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2659185-1&h=49739586&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2659185-1%26h%3D316700593%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1038685%252FSuper_Micro_Computer_Inc_New_Solutions_5G.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1038685%252FSuper_Micro_Computer_Inc_New_Solutions_5G.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1038685%2FSuper_Micro_Computer_Inc_New_Solutions_5G.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1038693/Super_Micro_Computer_Inc_5G_DU_Server_Solution.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2659185-1&h=177568363&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2659185-1%26h%3D3246484092%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1038693%252FSuper_Micro_Computer_Inc_5G_DU_Server_Solution.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1038693%252FSuper_Micro_Computer_Inc_5G_DU_Server_Solution.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1038693%2FSuper_Micro_Computer_Inc_5G_DU_Server_Solution.jpg]



CONTACT: Greg Kaufman, Super Micro Computer, Inc., pr@supermicro.com



Web site: http://www.supermicro.com/