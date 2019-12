SAI Global bekroond tot leider in 2019 Gartner Magic Quadrant for IT Vendor Risk Management Tools

Rapport van Gartner: "De leveranciers die oplossingen bieden voor [IT VRM-software] blijven veranderingen aanbrengen met nieuwe toetreders, fusie- en overnameactiviteiten en steeds weer nieuwe mogelijkheden".



CHICAGO, 3 december 2019 /PRNewswire/ -- SAI Global, leverancier van 's werelds toonaangevende risicoplatform SAI360 [https://www.saiglobal.com/en-us/risk/integrated_risk_management/], kondigde vandaag aan dat het benoemd is tot leider in het 2019 Gartner Magic Quadrant for IT Vendor Risk Management Tools([1]). Uit de beoordeelde bedrijven werd SAI Global geselecteerd als leider voor haar uitvoerend vermogen en de volledigheid van haar visie.



"We zijn van mening dat deze erkenning van Gartner - in het Leaders-kwadrant - bevestigt dat we de juiste strategie hebben en dat we deze doorvoeren in al onze producten, diensten en content, nog verder ondersteund door onze acquisities van BWise [https://www.saiglobal.com/hub/sai-global-newsroom/sai-global-completes-acquisition-of-bwise-from-nasdaq] en StrategicBCP," [https://www.saiglobal.com/hub/sai-global-newsroom/strategic-bcp-acquisition-sai-global-extends-irm-leadership-position] voegde Peter Granat toe, Chief Executive Officer SAI Global. "In een groeiende markt zijn wij van mening dat we een bijzonder product hebben met ons complete platform voor geïntegreerd risicobeheer, waardoor onze klanten kennis kunnen maken met het verbonden karakter van risico's, waardoor ze meer veerkracht in hun reputatie en uitvoer hebben."



Klanten blijven de investering van SAI Global in voortdurende VRM-innovatie erkennen met aanzienlijke verbeteringen van functies, waaronder:





-- Mogelijkheid om tijd te besparen bij risicobeoordelingen en de

beoordeling van leveranciers automatisering van doorlopende monitoring,

beveiligingsservices, vragenlijsten van leveranciers en

risicobeoordelingen

-- Maakt een perspectief op verstoringen door zakelijke derde partijen

mogelijk waardoor klanten een beter begrip kunnen krijgen van een

risicoscore van de verkoper in vergelijking met concurrenten uit de

branche

-- Zorgt voor snel beheer van regelgevingsrisico, operationeel risico en

reputatierisico met machine learning en door kunstmatige intelligentie

aangedreven functies

-- Biedt verbeterde gebruikersinterface en intuïtieve navigatie-ervaring

waarbij een uniform ontwerp wordt gecombineerd met automatisering en

data-analyse voor het efficiënt uitvoeren van taken

-- Maakt direct gebruik mogelijk van rapporten voor risico-intelligentie

waarmee risicobevindingen van verkopers volledig geanalyseerd worden met

behulp van beeldvormende functies

-- Updates voor doorlopende screening van derden op financiële risico's,

cyber-, krediet- en andere leveranciersrisico's via SecurityScorecard,

WorldCheck, ArgosRisk en meer

Een klant van een multinationale fabrikant van consumentengoederen merkte via een beoordeling met 5 sterren op G2 Crowd [https://www.g2.com/products/sai360/reviews/sai360-review-3638223] op, "SAI360 is de centrale opslagplaats voor al [onze] externe risicobeoordelingen en interne beleids-/ en risico-erkenningen in de hele onderneming. SAI360's rapporten, statistieken en dashboards voor risicodata worden gebruikt door de hele organisatie voor informatiebeveiliging en risicobeheer. De recentelijk toegevoegde functies - SecurityScorecard-integratie en de module risk intelligence power bi - maakten het voor ons eenvoudiger om leveranciersrisico's te volgen en te monitoren en maken automatisering van leveranciersrisicodata mogelijk."



SAI Global is van mening dat het Gartner-rapport de aanwezigheid van een concurrerende markt met een groeiende vraag naar cloud-first softwareoplossingen bevestigt. De afhankelijkheid van bedrijven van een wereldwijde informatieketen neemt toe en vergroot de blootstelling aan kostbare beveiligingslacunes en operationele risico's. De 2019 Gartner Magic Quadrant-rapporten [https://www.saiglobal.com/en-us/gartner_vendor_risk/]: "De markt voor VRM-oplossingen blijft zich ontwikkelen in reactie op de toegenomen regelgeving en op veranderingen in de eisen van de klant."



"Bij SAI Global zijn we gericht op het succesvol maken van onze klanten bij het plannen, engageren en proberen om verstoringen van externe bedrijven in het steeds complexere digitale risicolandschap van vandaag terug te dringen", zei Anton Lissone, Chief Technology Officer SAI Global. "We zijn van mening dat onze cloudgebaseerde VRM-oplossing ongeëvenaarde transparantie biedt en bedrijven in staat stelt snel risico-informatie te integreren die de risicobeoordeling van leveranciers verbetert. Het biedt hen ook de mogelijkheid tot realtime monitoring- en herstelaanbevelingen voor al hun VRM-activiteiten. Wij geloven dat we alleen succesvol zijn als onze klanten succesvol zijn."



Klik hier [https://www.saiglobal.com/en-us/gartner_vendor_risk/]voor meer informatie, om een gratis exemplaar van de volledige 2019 Gartner Magic Quadrant for IT Vendor Risk Management Tools te downloaden.



([1] )Gartner, "Magic Quadrant for IT Vendor Risk Management Tools," Christopher Ambrose, Joanne Spencer, 25 november 2019



Disclaimer Gartner



Over SAI Global



Bij SAI Global helpen wij organisaties om op een proactieve manier risico's te beheren om vertrouwen te creëren en zakelijke uitmuntendheid, groei en duurzaamheid te realiseren. Onze geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer bestaan uit een combinatie van de beste capaciteiten, dienstverlenende en adviserende vaardigheden die van kracht zijn binnen de gehele levenscyclus waardoor bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Samen zorgen deze instrumenten en kennis ervoor dat klanten in staat gesteld worden om een geïntegreerd overzicht van het risico te verkrijgen. Om ons SAI360-platform in actie te zien, [https://www.saiglobal.com/en-us/compliance_and_risk/request_a_demo/]vraagt u om een gratis demo [https://www.saiglobal.com/en-us/compliance_and_risk/request_a_demo/].



Wij hebben een wereldwijd bereik met locaties in heel Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied. Ga voor meer informatie naar https://www.saiglobal.com/en-us/risk/integrated_risk_management/ [https://www.saiglobal.com/en-us/risk/integrated_risk_management/].



