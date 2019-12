Westbase.io breidt haar Europese aanwezigheid uit naar Nederland

HILVERSUM, Nederland, 3 december 2019 /PRNewswire/ -- Westbase.io, de toonaangevende gespecialiseerde distributeur voor 4G LTE en Internet-of-Things oplossingen [https://www.westbase.io/nl/] in het Verenigd Koninkrijk en Europa, heeft in Nederland een nieuwe vestiging aangekondigd. Het nieuwe bedrijf, gevestigd in Hilversum, gaat het hart vormen van Westbase.io's Europese activiteiten.



Westbase BV, handelend onder de merknaam Westbase.io, zal de activiteiten: lokale verkoop, opslag en technisch support omvatten. De diensten, voorheen alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zullen vanaf nu beter toegankelijk worden voor het Europese vasteland. Dit brengt partners van Westbase in de gelegenheid om implementaties te vereenvoudigen en doorlooptijden van projecten te verkorten, terwijl ze tegelijkertijd kunnen profiteren van aanvullend specialistisch advies.



"Door onze Europese aanwezigheid uit te breiden met de nieuwe BV en kantoor zijn wij in de gelegenheid om diensten aan te bieden zoals een lokaal salesteam dat ons kanaal kan ondersteunen met opportunity development en technisch support voor belangrijke diensten, zoals het ontwerpen van oplossingen en het 'stagen' van apparatuur. Daarnaast zal ons nieuwe magazijn bijdragen aan een snellere uitlevering van producten", aldus Huw Thomas, Head of Europe voor Westbase.io.



"Ik ben enthousiast over het team dat we hebben samengesteld. De teamleden brengen een breed scala aan expertise en branchekennis naar het bedrijf. We willen onze strategische aanwezigheid in Noord-Europa vergroten en zij zullen onmisbaar zijn om dit te bereiken."



Het nieuwe lokale team werkt in Nederland al enkele maanden aan de fundamenten van het bedrijf en wordt nu het supportmechanisme voor onze Europese klanten.



Onder de nieuwe benoemingen zijn Julian Sinnige, Benelux Country Manager, die 17 jaar ervaring in de technologie-industrie meebrengt en verantwoordelijk zal zijn voor het dagelijkse reilen en zeilen van het nieuwe Hilversumse kantoor. Peter Huisers, met meer dan 35 jaar ervaring in opslag, voegt zich bovendien bij Julian om de magazijnactiviteiten te beheren.



Om zaken te doen in Scandinavië is Geir Gramdal onlangs als Nordics Country Manager toegetreden. Hij is gevestigd in Noorwegen. Geir brengt bijna 30 jaar ervaring in de branche met zich mee en werkte voor leveranciers als Netapp, Wicom, StorageTek en Fiskars. Daarnaast zal het uiterst ervaren Europese verkoopteam gevestigd in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke rol blijven spelen bij het leveren van support voor de regio.



Westbase.io, met een versterkte Europese aanwezigheid, zal zich richten op groei via haar bestaande partners en het aangaan van nieuwe relaties.



"We kunnen niet wachten om te zien wat we kunnen bereiken met onze nieuwe Europese vestiging en deze vormt een belangrijk onderdeel van onze uitbreidingsstrategie," legt Sacha Kakad, Managing Director voor Westbase.io, uit. "De potentiële mogelijkheden voor cellulaire- en IoT-netwerken, in combinatie met de constante ontwikkeling die we zien bij LTE- en 5G-netwerken door operators en leveranciers, maakt dit tot een spannende tijd voor onze branche. We willen er zeker van zijn dat we samen met ons kanaal maximaal gepositioneerd zijn om onze rol hierbij te optimaliseren."



Over Westbase BV Westbase BV handelt onder de naam Westbase.io. Het bedrijf is gevestigd in Nederland en ondersteunt de activiteiten van het bedrijf in heel Europa. Westbase.io helpt bedrijven te transformeren door ze in staat te stellen "better connected" te zijn. Door het leveren van 4G/LTE- en IoT-netwerkoplossingen ondersteunt het bedrijf, met behulp van zijn 30 jaar ervaring, de veranderende technologische eisen die vandaag de dag aan organisaties worden gesteld.



