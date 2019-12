Booking.com opent Candy Cane House, de ideale plek voor zoetekauwen

Snoepliefhebbers kunnen binnenkort hun hart ophalen in het Candy Cane House. Het verblijf is exclusief te boeken op Booking.com voor 18 en 19 december 2019.



AMSTERDAM, 3 december 2019 /PRNewswire/ -- Speciaal voor de feestdagen heeft Booking.com een huis van snoepgoed gecreëerd midden in de Londense wijk Soho. De accommodatie heeft de toepasselijke naam "Candy Cane House", oftewel Zuurstokkenhuis. De paar gelukkige gasten die er een magische nacht door mogen brengen worden omringd door snoepgoed, chocola, peperkoek en nog veel meer lekkers.



Elke kamer van het Candy Cane House oogt, voelt, ruikt, en proeft als Kerstmis. Zo kunnen gasten relaxen in de Candy Lounge of slapen in de Ginger-Breadroom. Verder beschikt de accommodatie over een Choco-Kitchen en een Sugar Cube-toilet. Voor dat wat niet eetbaar is, heeft Booking.com biologisch afbreekbare kunstsneeuw en ecovriendelijke glitter gebruikt. Na afloop worden de overgebleven artikelen aan een liefdadigheidsinstelling gedoneerd.



Boek je verblijf in het Candy Cane House



Deze unieke ervaring is beschikbaar op 18 en 19 december voor maar £99 (iets meer dan EUR115) per nacht, en slechts twee nachten beschikbaar (twee keer één nacht voor twee personen). Op 9 december kan er vanaf 11:00 Nederlandse tijd geboekt worden voor de nacht van 18 december, en op 13 december vanaf 11:00 voor de nacht op 19 december.



Meer informatie over dit unieke verblijf, inclusief de mogelijkheid om te boeken, vind je op: https://www.booking.com/hotel/gb/booking-com-candy...



Neem voor vragen contact op met Edelman: nomi.meijs@edelman.com



