Overname Winner Hotel Software door Mews, opent nieuwe mogelijkheden voor het grootste Property Management Syteem in Belgie om een cloud-based sy

AMSTERDAM, 3 december 2019 -- Mews, het snelst groeiende SaaS Property Management Systeem (PMS) voor hotels en hostels, heeft de grootste Belgische software-leverancier, Winner Hotel Software, overgenomen.



De strategische samenwerking tussen de twee toonaangevende Property Management Systemen draagt bij aan de uitbreiding van Mews en versterkt zijn positie als snelst groeiende PMS ter wereld.



De overeenkomst biedt klanten van Planet Winner, een op maat gebouwd platform dat de hotelbranche al meer dan twee decennia ondersteunt, toegang tot cloud-gebaseerde functionaliteit waardoor ze altijd en overal toegang hebben tot hun PMS.



Het in 2012 opgerichte Mews streeft er naar de klantervaring voor hotelgasten te moderniseren door hoteliers een complete software-infrastructuur te leveren waarmee een open netwerk aan applicaties wordt ondersteund. De digitale functionaliteiten omvatten een volledig geïntegreerde betalingsoplossing, de eerste online mogelijkheid voor inchecken en uitchecken, de eerste echt open API in de sector en een platform met meer dan 300 integraties.



Eigenaren van Planet Winner, Ria de Temmerman en Dirk Leysen, reageren: "Wij geloven dat Mews ons in staat stelt onze klanten te helpen de overgang te maken naar de nieuwste generatie PMS-technologie, en dat onze 25 jaar kennis en ervaring kan bijdragen aan de groei en het succes van Mews".



Matthijs Welle, CEO van Mews zegt: "We heten de oprichters en het professionele team van Planet Winner welkom in onze familie. Samen kunnen we onze klanten een geweldige, toekomstbestendige oplossing aanbieden en een nieuw tijdperk van gastvrijheid in de Benelux inluiden.



Bij Mews hebben wij een passie voor revolutionering en vernieuwing van de sector en kijken erg uit naar een prachtige samenwerking met zo'n sterke speler.



Over Mews



Mews, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft en vestigingen in 10 landen wereldwijd, is aanbieder van een cloud-based Property Management Systeem (PMS). Mews faciliteert goede dienstverlening door het beheer van een hospitality bedrijf te vereenvoudigen en te automatiseren. Hierdoor kunnen hoteliers zich meer bezighouden met de ervaring en tevredenheid van de gasten in plaats van manuele administratieve taken. Mews levert oplossingen aan hotels en hostels over de hele wereld, waaronder Accor Hotels, Tsogo Sun, Generator Hostels, Jo & Joe en anderen.



Over Winner Hotel Software



Het Planet Winner PMS wordt in meer dan 300 hotels in Europa en elders gebruikt. Winner levert modules voor het beheren van reserveringen, channel manager, kassa (EPOS), conferenties en evenementen, voorraadbeheer en een groot aantal interfaces met andere systemen. Dankzij het automatiseren van handmatige processen en het unieke gebruiksgemak zijn hotels in staat efficiënter te werken en is er meer tijd voor de klant. Een uitgebreide verzameling van heldere rapporten en analysetools biedt hotels "realtime" inzicht in de bezettingsgraad van het hotel, verkoop, marktanalyse, trends, online verkoop, enz. Onmisbare informatie voor het dagelijkse beheer van een bedrijf.



