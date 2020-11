Kavalan uitgeroepen tot ISC 2020 'Worldwide Producer of the Year'

Kavalan wint twee IWSC Gold Outstanding



TAIPEI, 3 november 2020 /PRNewswire/ -- Kavalan is uitgeroepen tot de 2020 International Sprits Challenge (ISC) 'World Whisky Producer of the Year', een prijs die de best scorende whiskystokerij ter wereld beloont.



https://mma.prnewswire.com/media/1325265/Kavalan_ISC_IWSC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1325265/Kavalan_ISC_IWSC.jpg]



Nu in zijn 25e jaar en met 1700 inzendingen in 70 landen, kende de ISC-competitie van 2020 één Double Gold toe aan Kavalan's *Solist Vinho Barrique en nog eens negen keer goud eerder dit jaar. De winnaars van de gouden medaille zijn als volgt:





-- Kavalan Classic Single Malt Whisky

-- Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

-- Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

-- Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

-- Kavalan *Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

-- King Car Conductor Single Malt Whisky

-- Kavalan Podium Single Malt Whisky

-- Kavalan *Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

-- King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

CEO de heer YT Lee zei: "We zijn vereerd om de erkenning voor onze distilleerderij te ontvangen en Taiwan weer op het wereldtoneel voor whisky te helpen zetten."



Vinho werd in 2015 ook al bekroond met de World Whisky Awards en uitgeroepen tot 's werelds beste single malt whisky. In 2019 gaf de San Francisco World Spirits Competition het een platina medaille, wat neerkomt op 3 opeenvolgende Double Golds.



De whisky achter de baanbrekende Shave, Toast and Rechar (STR), een vatbehandeling ontwikkeld door wijlen Dr. Jim Swan bij Kavalan. De Solist Vinho Barrique wordt gerijpt in wijnvaten die speciaal zijn behandeld om alle complexe, multidimensionale smaken van rijpe meloen, mango, kiwi en citrusvruchten op een achtergrond van gemengde kruiden en dadels tot hun recht te laten komen.



Bovendien wonnen de Kavalan *Solist Amontillado en de Kavalan *Solist Manzanilla in de eerste fase van de 2020 International Wine & Spirit Competition (IWSC) in Londen allebei Gold Outstanding in de eerste ronde, met elk 98 punten.



Juryleden omschreven de Amontillado als volgt:



"Weelderig en expressief met gelaagde aroma's en smaken van pure chocolade, kersttaart en zoete specerijen. Dicht en rijk met taai mondgevoel en een prachtige, evoluerende afdronk van mout, kruidig eikenhout, een vleugje rook en een vleugje sinaasappelschil. Sensationeel!"



Juryleden omschreven de Manzanilla als volgt:



"Intense en bedwelmende aroma's van rijk gedroogd fruit, kruiden en donkere chocolade. Intense, zoete en hemelse smaak, vloeibare tiramisu met tabak, pruimen en PX-sherry. Een liftende afdronk geeft frisheid en balans; een uitstekende whisky."



*De bekroonde "Solist"-serie van Kavalan wordt op de Amerikaanse markt om handelsmerkredenen wordt verkocht onder de naam "Cask Strength"-serie.



Over Kavalan-distilleerderij



De Kavalan-distilleerderij in het district Yilan is sinds 2005 een pionier in de kunst van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky, gerijpt in intense vochtigheid en hitte, komt uit het smeltwater van Snow Mountain en wordt verrijkt door zee- en bergbriesjes. Dit alles wordt gecombineerd om de kenmerkende romige smaak van Kavalan te creëren. Met de oude naam van Yilan County wordt onze distilleerderij ondersteund door ongeveer 40 jaar drankbereiding onder het moederbedrijf King Car Group. We hebben meer dan 450 gouden onderscheidingen of hoger verzameld tijdens de meest competitieve wedstrijden in de branche. Kijk voor meer informatie op www.kavalanwhisky.com [http://www.kavalanwhisky.com/]



Contactpersoon voor de media

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw [mailto:kaitlyn@kingcar.com.tw]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1325265/Kavalan_ISC_IWSC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1325265/Kavalan_ISC_IWSC.jpg]



Web site: http://www.kavalanwhisky.com/