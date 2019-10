Duurzaam vliegen stap dichterbij met board now

Baanbrekend programma van Nederlandse SkyNRG geeft vorm aan verduurzaming van de luchtvaart; 85 procent reductie van uitstoot door het gebruik van duurzame kerosine



AMSTERDAM, 3 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Grootschalige verduurzaming van de luchtvaart komt vandaag een stap dichterbij. Het Nederlandse SkyNRG, wereldmarktleider in duurzame brandstof voor de luchtvaart, lanceert vandaag samen met launching members officieel haar baanbrekende Board Now-programma. Door zich gedurende 5 jaar te committeren aan Board Now reduceren bedrijven hun emissies van zakelijke vluchten en dragen zij bij aan de ontwikkeling van nieuwe productiecapaciteit voor duurzame kerosine. Board Now is daarmee het eerste programma ter wereld dat bedrijven in staat stelt een directe bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze industrie en geeft hiermee actief vorm aan de energietransitie in de luchtvaart. Een aantal toonaangevende organisaties, waaronder PwC en Skyscanner, hebben zich reeds verbonden aan het programma.



Organisaties die vanaf vandaag instappen in Board Now committeren zich voor een periode van 5 jaar aan de afname van duurzame vliegtuigbrandstof. Zij reduceren daarmee niet alleen hun CO2 emissies van zakelijke vluchten, maar leveren ook een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe productiecapaciteit. Zo wordt hun investering door SkyNRG benut om het prijsverschil tussen duurzame en fossiele brandstoffen te overbruggen. De coalitie die deel uitmaakt van het Board Now-programma waarborgt daarmee een substantiële afname van de eerste duurzame kerosinefabriek van Europa in Delfzijl (DSL-01). Deze fabriek gaat jaarlijks 100.000 ton duurzame kerosine produceren. Dit maakt de weg vrij voor een jaarlijkse daling van ruim 270.000 ton van de CO(2)-uitstoot in de luchtvaart. Duurzame kerosine kan een vermindering in CO(2)-uitstoot opleveren van meer dan 85 procent ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstof.



"Met de hulp van vooraanstaande organisaties die deelnemen in Board Now, zijn wij in staat om de energietransitie te versnellen, zegt Theye Veen, Managing Director van SkyNRG. "We kijken er naar uit om ook andere internationale organisaties te inspireren om het voorbeeld van onze leden en partners te volgen."



Duurzame kerosine voldoet aan hoogste duurzaamheidseisen



De onafhankelijke Sustainability Board van SkyNRG adviseert of de brandstof voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen. De Board bestaat uit het WWF International, de European Climate Foundation, het Solidaridad Network en de Rijksuniversiteit Groningen. De duurzaamheid van de keten en van de bijbehorende producten wordt bovendien geborgd door certificering van de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), de hoogste certificeringsstandaard voor duurzame brandstoffen.



