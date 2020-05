Webinar EU meerjarenbegroting

Op dinsdag 19 mei a.s. van 14.00 tot 16.30 uur organiseert het Europees Parlement een webinar over de meerjarenbegroting en de voorstellen van het EP voor het economisch herstelplan. Het webinar is bedoeld voor journalisten uit de hele EU en de voertaal is Engels.



Deze week debatteerde en stemde het Europees Parlement over zijn input voor het vernieuwde voorstel voor de Europese meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar en het daaraan gekoppelde economisch herstelplan. Op 27 mei zal de commissie Von der Leyen haar definitieve voorstellen publiceren en kunnen de onderhandelingen starten.



Het webinar zal starten met een technische briefing door een vertegenwoordiger van de begrotingscommissie van het EP voor achtergrondinformatie over de Europese begroting. Vervolgens zal Johan van Overveldt (ECR), de voorzitter van de begrotingscommissie, een inleiding geven, gevolgd door een debat met onderhandelaars van de verschillende politieke fracties. Tot slot een gedachtewisseling met Martin Sandbu, columnist voor de Financial Times.