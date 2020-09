Ithra Dubai bereikt een nieuwe mijlpaal met The Link, dat nu naar zijn definitieve positie 100 meter boven de begane grond gehesen is

The Link zal een bestemming zijn die bovenaan het verlanglijstje van kritische reizigers over de hele wereld staat



DUBAI, VAE, 3 september 2020 /PRNewswire/ -- In een evenement waarnaar reikhalzend uitgekeken werd, bereikte Ithra Dubai, dat volledig in handen is van de Investment Corporation of Dubai, een nieuwe mijlpaal met het ophijsen van het 192 meter lange eerste deel van The Link, dat nu 100 meter boven de begane grond de twee torens van de iconische One Za'abeel verbindt.



De meester-projectontwikkelaar voerde in 12 dagen een van de zwaarste hijsoperaties in de regio uit, met een gewicht van ongeveer 8.500 ton. Voor de operatie werden meer dan 110 speciale krikken en zware strand jacks gebruikt, wat een gezamenlijke inspanning van een team van wereldwijde experts op het gebied van bouw, engineering en contracting vereiste.



Het eerste deel van The Link bevindt zich nu in zijn definitieve positie. De tweede hijsoperatie van 900 ton, die gepland is voor oktober, zal de structuur van The Link compleet maken. Met haar definitieve lengte van 226 meter zal de constructie de lijst van technische wonderen aanvoeren en het internationale record van het langste vrijdragende gebouw in de wereld breken.



Issam Galadari, directeur en CEO van Ithra Dubai, zei: "De iconische One Za'abeel en de iconische Link van Ithra Dubai zijn moderne wonderen van techniek en ontwerp, een eerbetoon aan de visie van Dubai en de grootsheid van de stad. De grenzeloze vindingrijkheid die in dit project getoond wordt, zal bezoekers uit de hele wereld aantrekken door het beste op het vlak van zaken en ontspanning aan te bieden. One Za'abeel zal binnenkort opgenomen worden in de lijst van wonderen die aan Dubai worden toegeschreven."



Met een spectaculair 360-graden uitzicht op Dubai biedt The Link toeristen en bewoners een ongeëvenaarde keuze aan uitstekende restaurants, luxueuze gastvrijheid en uitgaansgelegenheden. Het gebouw heeft een uitkijkplatform, een fitnessruimte, een spa, een zwembad, een banketzaal en een dakterras.



Het meervoudig bekroonde multifunctionele bouwproject, dat waarschijnlijk eind 2021 voltooid zal worden, belichaamt het avant-gardisme van Dubai, waarbij het aanbod gemodelleerd wordt naar de stad zelf.



Het project omvat hoogwaardige kantoren, 263 high-end woningen, Retail Podium, 497 ultra-luxueuze hotelkamers en serviced appartementen en 's werelds eerste One & Only stedelijk resort. Het mikt ook op een Gold LEED-certificering, in overeenstemming met de Visie 2021 van de VAE en haar duurzame ontwikkelingsdoelen.



De iconische One Za'abeel is de poort naar het financiële district van Dubai DIFC, met een luchtverbinding naar het Dubai World Trade Center.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1247256/Ithra_Dubai_The_Link.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/1247256/Ithra_Dubai_The_Link.mp4] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1247243/Ithra_Dubai_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1247243/Ithra_Dubai_Logo.jpg]



Contact: Yara Bou Hadir +971503188309 yara.bouhadir@sabaconsultants.ae [mailto:yara.bouhadir@sabaconsultants.ae] www.onezaabeel.com [http://www.onezaabeel.com/]



https://mma.prnewswire.com/media/1247243/Ithra_Dubai_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1247243/Ithra_Dubai_Logo.jpg]



Web site: https://www.ithradubai.com/