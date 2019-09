Rij verder, rij sneller, rij veiliger: CATL-innovaties optimaliseren de e-mobiliteitservaring

CATL presenteert toonaangevende accutechnologie voor elektrische voertuigen op IAA 2019



FRANKFURT, Duitsland, 3 september 2019 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), een cruciale speler in accutechnologie en de productie van elektrische voertuigen (EV), zal van 10 tot 13 september geavanceerde technologieën presenteren op de International Automobile Exhibition (IAA) in Frankfurt in hal 4.1, stand C07. CATL laat zien hoe "Innovation Powers Life", en hoe haar innovatieve oplossingen voor e-mobiliteit en accu's de enorme groei van de EV-sector ondersteunen.



Op de tentoonstelling van dit jaar zal CATL zijn uitstekende productserie laten zien, inclusief accucellen met zowel NMC-(nikkel-mangaan kobalt) en LFP-(lithium-ijzerfosfaat)chemiesystemen, als accubeheersystemen (BMS) met slimme berekening en accu's met hoge energiedichtheid. Ondertussen zullen vier belangrijke CATL-technologieën en -oplossingen worden gepresenteerd tijdens de interactieve ervaringen in de stand:





-- Supersnel opladen: Met de ultrasnelle accucellen die zijn ontwikkeld

door CATL kunnen zowel NMC- als LFP-batterijen in 15 minuten tot 80%

worden opgeladen, hetgeen resulteert in 400 te rijden kilometers. Dit

zorgt voor een betere reiservaring met meer efficiëntie en gemak.

-- Lange batterijduur: CATL past technologische innovatie toe op de

verbetering van de levensduur van de EV-batterij en heeft een totale

batterijduur van 600.000 kilometer. Zo'n lange levensduur van de

batterij breidt ook de toepassingsmogelijkheden uit en creëert extra

waarde voor consumenten door bijvoorbeeld commercieel gebruik,

voertuig-tot-raster en secundair gebruik mogelijk te maken.

-- Aanpassingen voor het milieu: De batterijen die zijn ontwikkeld door

CATL zijn geschikt voor temperaturen van -30°C tot 60°C om

duurzaamheid te garanderen. De zelfverwarmingstechnologie kan een

batterij helpen opwarmen van -20°C tot 10°C in 15 minuten, waardoor

EV's verder kunnen rijden in extreme werkomstandigheden.

-- Productveiligheid: Met veiligheid als topprioriteit investeert CATL fors

in systemisch ontwerp om ervoor te zorgen dat haar producten veilig en

betrouwbaar zijn. Het veiligheidsbeveiligingsontwerp op meerdere

niveaus, inclusief materiaaloptimalisatie, productontwerp, productie en

after sales, zorgt voor systeemintegriteit en vermindert

veiligheidsrisico's voor het voertuig.

"Bij CATL zetten wij ons in voor het leveren van innovatieve technologieën en oplossingen die een duurzamere toekomst voor de mensheid mogelijk maken," zei Matthias Zentgraf, Europe Co-President, CATL. "Naarmate de belangstelling voor e-mobiliteit over de hele wereld toeneemt, blijft CATL zich inzetten voor continue ontwikkeling van nieuwe en verbeterde technologieën die voldoen aan de behoeften van autofabrikanten en die de groei van de elektrische voertuigindustrie als geheel beter ondersteunen."



Als wereldleider in de branche heeft CATL 20 jaar ervaring in het maken van innovatieve en betrouwbare lithium-ionbatterijen van wereldklasse. Ook is CATL continu bezig met innoveren om voorop te blijven lopen. Op de IAA-tentoonstelling zullen CATL-batterijexperts inzichten delen over technologietrends en de nieuwste EV-batterijoplossingen, inclusief de uitdagingen van bestaande producten, BMS-ontwerp en slimme productie in de CATL-stand.



Met Europa als belangrijke regio voor de strategische groei en investeringen van het bedrijf, heeft CATL nauwe samenwerkingsverbanden ontwikkeld met Europese topmerken (Original Equipment Manufacturers). Producten die samen met haar OEM-partners zijn ontwikkeld om superieure prestaties te leveren worden in de nabije toekomst op de markt geïntroduceerd. Samen met haar wereldwijde partners zet CATL zich in voor een beter leven door voortdurende innovatie in e-mobiliteit en het aandrijven van de wereld met hernieuwbare energie.



Over Contemporary Amperex Technology Co., Limited



Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lithium-ionenergie en accu's, met bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met R&D, productie en verkoop van accusystemen voor nieuwe energievoertuigen en energieopslagsystemen. In 2018 bereikte de omzet van het bedrijf 21,31 GWh wereldwijd en stond het verkoopvolume van producten op de eerste plaats in de wereld (volgens gegevens van SNE Research).



CATL heeft zijn hoofdkantoor in Ningde, China en heeft wereldwijd meer dan 24.000 werknemers en dochterondernemingen in Beijing, Liyang (provincie Jiangsu), Shanghai en Xining (provincie Qinghai), evenals in München (Duitsland), Parijs (Frankrijk), Yokohama (Japan), Detroit (VS) en Vancouver (Canada). Bovendien bezit en exploiteert het bedrijf accuproductiefaciliteiten in de provincies Fujian, Jiangsu en Qinghai, en is de Europese fabriek in Erfurt, Duitsland, evenals de eerste overzeese fabriek, in aanbouw. In juni 2018 ging het bedrijf naar de beurs van Shenzhen met beurscode 300750.



Ga voor meer informatie naar: http://www.catlbattery.com [http://www.catlbattery.com/]



CONTACT: Elaine Huang, +86-05932582591, huangyil@catlbattery.com



Web site: http://www.catlbattery.com/