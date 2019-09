Automobility LA voegt nieuwe en terugkerende nevenevenementen toe aan het programma 2019

Het pers- en handelsevenement van de LA Auto Show verwelkomt topontmoetingen en conferenties gericht op auto-ontwerp, -marketing en -beveiliging



LOS ANGELES, 3 september 2019 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=3819948698&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566032-1%26h%3D904956082%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLos%2BAngeles%2BAuto%2BShow&a=Los+Angeles+Auto+Show] (LA Auto Show®) heeft vandaag zijn spannende reeks van nevenevenementen aangekondigd die zullen plaatsvinden tijdens AutoMobility LA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=3349806697&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566032-1%26h%3D1493903890%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobility%2BLA&a=AutoMobility+LA] van 18 tot en met 21 november 2019. Elk jaar dient AutoMobility LA als platform voor verschillende organisaties die forums, denktanks en topontmoetingen hosten ter aanvulling van zijn centraal programma en om deelnemers toegang te bieden tot brancheleiders op het gebied van ontwerp, marketing en beveiliging.



Op maandag 18 november zal de Securing Mobility Summit [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=3750411224&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566032-1%26h%3D3149574194%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252Fsecuring-mobility-summit%252F%26a%3DSecuring%2BMobility%2BSummit&a=Securing+Mobility+Summit] voor de derde keer plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center. Tijdens dit evenement dat de hele dag duurt, zal Securing Mobility Summit deskundigen van wereldklasse bijeenbrengen om te spreken over de toekomst van beveiliging in de mobiliteitssector. Deskundigen zullen ideeën uitwisselen omtrent hun benaderingen voor het aanpakken van dringende kwesties, waaronder terrorismebestrijding, industriële spionage, robotica, beveiligingstechnieken en virtualisatie.



ARN Automotive Society brengt zijn 2019 Auto Think Tank Conference [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=1611704228&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566032-1%26h%3D2353246407%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.arnglobal.org_autothinktank.html%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253DQ5cq2eqeJ6636xDXNc4VKytYYZXG62xkonS1SaVcUQM%2526s%253D89HjygfKVJG1hFfoevmOs1SgW8Oosac0BYVxi87dUgQ%2526e%253D%26a%3D2019%2BAuto%2BThink%2BTank%2BConference&a=2019+Auto+Think+Tank+Conference] naar de AutoMobility LA-campus op maandag 18 en dinsdag 19 november. De conferentie zal zich richten op twee thema's: technologische ontwrichting voor autofabrikanten en uitdagingen voor de kleinhandel die van invloed zijn op het dealernetwerk. De Auto Think Tank Conference zal inzoomen op het snijpunt van de automobielsectoren en heeft als doel ongeëvenaarde kennis en middelen te verstrekken betreffende trends die gevolgen hebben voor de automobielindustrie.



Marketing: Automotive LA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=2019273668&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566032-1%26h%3D2528636961%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mediapost.com%252Fmarketing-automotive%252F%26a%3DMarketing%253A%2BAutomotive%2BLA&a=Marketing%3A+Automotive+LA] van MediaPost brengt topmarketingmensen in de sector bijeen voor een unieke gedeelde leerervaring op dinsdag 19 november. De marketingmensen in de automobielsector van vandaag worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen die zowel uitdagingen als kansen inhouden. De conferentie van een halve dag zal de collectieve inzichten bundelen van topmarketingdeskundigen en hun agentschapspartners om de uitdagingen te bespreken en een model uit te werken om verdere groei en succes te verzekeren in de toekomst.



In het technologiepaviljoen vindt op woensdag 20 november wederom het 2019 Car Design Forum LA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=2960988830&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566032-1%26h%3D3961539453%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cardesignforum.com%252Fla%252F%26a%3D2019%2BCar%2BDesign%2BForum%2BLA&a=2019+Car+Design+Forum+LA] plaats met topontwerpers in de autobranche die zullen spreken over de strategie inzake automobielontwerp. Dit jaar zal het forum aandacht besteden aan op de gebruiker gerichte ontwerpen en ontwerpen met augmented en virtuele realiteitstools die een revolutie in het ontwerpproces zullen teweegbrengen.



"Wij zijn verheugd om een forum te bieden aan de automobiel- en technologieleiders van vandaag waar zij met elkaar in contact komen en ideeën uitwisselen," aldus Lisa Kaz, CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Deze dynamische evenementen zijn cruciaal voor de toekomst van mobiliteit omdat zij een inspiratie zijn voor nieuwe en innovatieve manieren van denken. Wij zijn blij dat de organisatoren van deze evenementen AutoMobility LA hebben gekozen als platform voor deze relevante en belangrijke discussies."



Na alle evenementen tijdens AutoMobility LA dit jaar zal de LA Auto Show zijn deuren openen voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. Voor bijkomende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show, of om een hotel te boeken bij Connections Housing, de officiële hotelaanbieder van de beurs, kunt u terecht op AutoMobilityLA.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=579537079&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566032-1%26h%3D3627055768%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobilityLA.com&a=AutoMobilityLA.com] en LAAutoShow.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=2616659182&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566032-1%26h%3D962269636%26u%3Dhttp%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLAAutoShow.com&a=LAAutoShow.com].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=621153736&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D1202015780%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%2526e%253D%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=3114751945&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D2694359336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%2526e%253D%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=4091714134&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D884263836%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%2526e%253D%26a%3DInstagram&a=Instagram] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=3457120729&u=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=1985011593&u=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=2092829048&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D531825851%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%2526e%253D%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=428684534&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D918639952%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%2526e%253D%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2566032-1&h=1583751367&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D3410101566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%2526e%253D%26a%3DInstagram&a=Instagram].



