Kezzler kondigt, als eerste in de industrie, Grass-to-Glass Traceerbaarheid & Consumer Engagement Project aan voor FRISO kindervoeding

- Kezzler stelt FrieslandCampina in staat transparantie te vergroten en vertrouwen te waarborgen onder Chinese consumenten



OSLO, Noorwegen, 3 september 2019 /PRNewswire/ --Kezzler [https://kezzler.com/] werd verkozen door één van werelds grootste zuivelproducenten FrieslandCampina, om wereldwijde traceerbaarheid te verzorgen voor hun top kindervoeding merk FRISO. Als allereerste intelligente oplossing in de verpakkingsindustrie werd TrackEasy medio Augustus in Hong Kong gelanceerd en wordt momenteel verder uitgerold naar het Chinese vasteland.



https://mma.prnewswire.com/media/968670/Friso_Kezzler.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/968670/Friso_Kezzler.jpg]



Het project omvat de toepassing waarbij elk afzonderlijk product wordt voorzien van een unieke, veilige en traceerbare identiteit. Door de producten van melkveehouder tot consument te volgen, ondersteunt de oplossing het vertrouwen in FRISO kindervoeding en ontneemt het de zorg voor frauduleuze producten op de markt. Ook stelt het FrieslandCampina in staat rechtstreeks te communiceren met de consument.



Voor traceerbaarheid wordt een unieke QR-code op het blik aangebracht. Er bevindt zich een tweede code binnenin het blik die de consument toegang verschaft tot loyaliteitsprogramma's en promoties.



De kindervoeding wordt in Nederland geproduceerd en naar China geëxporteerd. Terwijl het product zich door de supply chain beweegt, wordt data van upstream productiepartners, zoals melkveehouders, en downstream deelnemers, zoals importeurs en distributeurs, aan elke eenheid gekoppeld met behulp van de traceerbaarheidsoplossing van Kezzler.



Het ultramoderne traceerplatform van Kezzler is geïntegreerd met de bestaande IT-infrastructuur en logistieke systemen van FrieslandCampina, waardoor ze goed gepositioneerd zijn voor verdere expansie.



"Wij leven in een wereld van complexe, wereldwijde supply chains. Om voedselveiligheid te waarborgen, moeten merken, van elk verkocht product, over volledige inzicht kunnen beschikken, van ingrediënten tot consumptie.



"Wij zijn erg trots om FrieslandCampina te steunen in hun missie consumenten veilig en duurzame producten te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat dit niveau van transparantie binnenkort zal worden verwacht van alle consumentproducten."



Christine C. Akselsen, CEO van Kezzler



Consumenten kunnen de FRISO producten scannen met hun telefoon en vervolgens het grass-to-glass concept ervaren met het betreffende product in de hand. De authenticiteit kan geverifieerd worden, de oorsprong kan worden weergegeven en de consument kan beloond worden voor loyaliteit. De TrackEasy oplossing is geïntegreerd in het populaire Chinese WeChat platform, waarbij de consument het product direct kan scannen in de app.



In een reactie op het project verklaarde Hans Wessels, Senior Project Manager van FrieslandCampina,



"Ervoor zorgen dat onze consumenten volledig vertrouwen kunnen hebben in de FrieslandCampina merken is van het grootste belang. Daarom zetten we voor onze kindervoeding merken de serialisatie technologie van Kezzler in. Hiermee bieden wij volledige zichtbaarheid in de supply chain en kunnen alle stakeholders hun producten in real time valideren."



In de eerste fase van het project serialiseert Kezzler alle FRISO producten bestemd voor China en vervolgens wordt de oplossing aan andere markten uitgerold.



Over Kezzler



Kezzler, een mondiaal leider in serialisatie technologieën, biedt oplossingen voor merkbescherming, zichtbaarheid in de supply chain en interactie met consumenten. Dit wordt mogelijk gemaakt door elk item een unieke, veilige en traceerbare identiteit in de vorm van een code te geven.



De gepatenteerde, innovatieve en schaalbare technologieën worden wereldwijd gebruikt door een aantal van de beste merken in diverse industrieën, waaronder FMCG, voeding, drank, landbouw, luxe artikelen en pharma.



Bezoek kezzler.com/solutions/frieslandcampina [http://www.kezzler.com/solutions/frieslandcampina] voor meer informatie



Ga voor meer informatie naar www.kezzler.com [http://www.kezzler.com/].



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968670/Friso_Kezzler.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/968670/Friso_Kezzler.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/767903/Kezzler_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/767903/Kezzler_Logo.jpg]



Cecilie Bergenstjerna Phone: +47 90 211 200 Email: office@kezzler.com [mailto:office@kezzler.com]



https://mma.prnewswire.com/media/767903/Kezzler_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/767903/Kezzler_Logo.jpg]



Web site: https://kezzler.com// kezzler.com/