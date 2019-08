IDB Invest en Banistmo kondigen eerste 'gender-obligatie' in Latijns-Amerika aan

WASHINGTON, 3 augustus 2019 /PRNewswire/ -- IDB Invest en Banistmo kondigen de uitgifte van de eerste sociale gender-obligatie in Latijns-Amerika aan, met een totale waarde van $ 50 miljoen en een looptijd van vijf jaar. Banistmo geeft de obligatie uit, terwijl IDB Invest het structureert en in z'n geheel opkoopt.



Door deze uitgifte is Panama het eerste land in Latijns-Amerika met een sociale gender-gerichte obligatie, met een focus op de uitbreiding van de toegang tot financiering voor door vrouwen geleide kleine en middelgrote ondernemingen. De middelen zullen het ondernemerschap en de economische emancipatie van vrouwen in dat land bevorderen.



De obligatie beschikt over een externe second opinion van Vigeo Eiris, die de naleving van de internationale normen voor sociale obligaties in de Sociale obligatieprincipes van de International Capital Market Association (ICMA) bevestigt.



De obligatie zal mogelijk kunnen bijdragen aan vier UN Sustainable Development Goals (SDG: VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling) te weten: Gendergelijkheid (SDG 5), Waardig werk en economische groei (SDG 8), Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) en Ongelijkheid verminderen (SDG 10).



In 2018 introduceerde Banitsmo Impulsa, een programma dat training verstrekt op het gebied van persoonlijke en zakelijke financiën aan meer dan duizend vrouwen. Impulsa maakt deel uit het women entrepreneurship Banking (weB)-programma, dat in 2012 samengesteld werd door IDB Invest en IDB Lab, om banken te helpen de vrouwenmarkt beter van dienst te kunnen zijn. weB heeft meer dan $ 800 miljoen aan leningen en $ 5 miljoen aan technische assistentie goedgekeurd aan 20 banken in 12 landen.



Over IDB Invest



IDB Invest [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2542475-1&h=3097357245&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542475-1%26h%3D649932061%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252Fen%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest], lid van de Inter-American Development Bank (IDB) Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich ervoor inzet om, door middel van de particuliere sector, de economische situatie van aangesloten landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied verder te ontwikkeling. IDB Invest financiert duurzame bedrijven zodat ze financiële resultaten kunnen behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van de regio kunnen maximaliseren. Met een portefeuille onder beheer ter waarde van $ 12,4 miljard in activa en met 342 klanten in 24 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten in antwoord op de behoeften van klanten in verschillende sectoren.



Over Grupo Bancolombia y Banistmo



Banistmo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2542475-1&h=52237639&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542475-1%26h%3D3711721302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.banistmo.com%252Fwps%252Fportal%252Fbanistmo%252Fpersonas%26a%3DBanistmo&a=Banistmo] maakt deel uit van de Bancolombia Group, een financiële instelling met een aanwezigheid in Colombia en Midden-Amerika die financiële producten en diensten aanbiedt aan meer dan 14 miljoen actieve klanten. Banistmo is de op één na belangrijkste financiële instelling in Panama qua volume aan deposito's en leningen, en beschikt over een personeelsbestand van 2.200 werknemers, waarvan 65 procent vrouw is. Het is lid van de National Council for Entrepreneurship, dat onder leiding staat van de Micro, Small and Medium Enterprises Authority (AMPYME).



