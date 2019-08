GEP uitgeroepen tot leider in Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites

- GEP werd tevens uitgeroepen tot leider in de meest recente Gartner Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites



CLARK, New Jersey, 3 augustus 2019 /PRNewswire/ -- GEP, een toonaangevende aanbieder van software voor inkoop en de toeleveringsketens voor Fortune 500 en Global 2000-ondernemingen wereldwijd, kondigde vandaag aan dat GEP uitgeroepen is tot leider in de 2019 Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites. Een gratis exemplaar van het rapport is beschikbaar op www.smartbygep.com/GartnerP2P [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2542344-1&h=3893816004&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D3601203927%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252FGartnerP2P%26a%3Dwww.smartbygep.com%252FGartnerP2P&a=www.smartbygep.com%2FGartnerP2P].



"Er bestaat geen tegenstrijdigheid tussen schoonheid en kracht," zei Subhash Makhija, Chief Executive Officer van GEP. "SMART by GEP(®) is het krachtigste, meest effectieve digitale platform in de sector voor directe en indirecte inkoop [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2542344-1&h=4225314979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D3443121804%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252F%26a%3Ddigital%2Bplatform%2Bfor%2Bdirect%2Band%2Bindirect%2Bprocurement&a=digitale+platform+in+de+sector+voor+directe+en+indirecte+inkoop]. Het is ook mooi, en verbazingwekkend eenvoudig in gebruik -- en dat leidt tot de allerhoogste niveaus van gebruikerstevredenheid en productiviteit.



"CIO's van onze Fortune 500- en Global 2000-klanten accepteren hun leiderschapsrol in digitale bedrijfstransformatie met veel enthousiasme," vervolgde Makhija. "Ze voegen echte innovatie aan hun draaiboeken toe, gaan geheel nieuwe uitdagingen aan en blijven volledig relevant, zelfs als de eisen van IT en IT-leiderschap in toenemende mate verschuiven naar meer holistische zakelijke doelstellingen zoals productiviteit, flexibiliteit, efficiëntie en concurrentievermogen."



AI-aangedreven, cloud-native SMART by GEP is een compleet digitaal platform voor directe en indirecte inkoop. SMART by GEP is, zonder uitgebreide training, eenvoudig te instaleren, implementeren en gebruiken. Smart by GEP is platform-agnostisch (het werkt met SAP, Oracle of elk ander belangrijk ERP- of F&A-systeem). En met een uitstekende ondersteuning en dienstverlening, is GEP een marktleider op het gebied van klanttevredenheid.



"Een digitaal bedrijfsplatform zoals SMART by GEP is de centrale en belangrijkste werkruimte waar veel zakelijke gebruikers dagelijks actief zijn," aldus Al Girardi, GEP's Vice President voor Marketing en Analyst Relations. "De toepassing stuurt hun ervaring, hun houding en hun output. Onze klanten ervaren SMART by GEP als 'een geweldige plek om te werken' en dat stimuleert de productiviteit en de waarde voor hun bedrijven."



SMART by GEP, speciaal gebouwd met een enkelvoudige code voor optimale prestaties in de cloud, kan gemakkelijk de zwaarste, meest complexe vereisten van GEP's Fortune 500 en Global 2000-klanten afhandelen, terwijl de lastige infrastructuur en de ondersteuningskosten geëlimineerd worden. En SMART by GEP-Inkoopsoftware [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2542344-1&h=1906782815&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D3838283602%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%252Fspend-management%26a%3DGEP%2Bprocurement%2Bsoftware&a=GEP-Inkoopsoftware], dat veilig verankerd is in Microsoft Azure, biedt een van de allerhoogste prestatieniveaus, schaalbaarheid en flexibiliteit voor digitale zakelijke platformen ooit.





Over GEP:



GEP helpt wereldwijde ondernemingen om efficiënter en effectiever te werk te gaan, een concurrentievoordeel te behalen, de winstgevendheid te verhogen, en de bedrijfs- en aandeelhouderswaarde te maximaliseren.



Frisse ideeën, innovatieve producten, ongeëvenaarde domein- en vakdeskundigheid, en slimme, gepassioneerde mensen - dit is hoe GEP uniforme oplossingen voor toeleveringsketens van ongekende schaal, kracht en effectiviteit creëert en levert.



GEP, met 18 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, en gevestigd in Clark, New Jersey helpt bedrijven wereldwijd om hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Ga voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment van strategische en beheerde diensten, naar www.gep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2542344-1&h=2825395543&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D2946878495%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gep.com%252F%26a%3Dwww.gep.com&a=www.gep.com]. Ga voor meer informatie over SMART by GEP, ons cloud-native, AI-aangedreven platform voor directe en indirecte inkoop, naar www.smartbygep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2542344-1&h=1824703003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D2811834197%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252FGartnerSSS%26a%3Dwww.smartbygep.com&a=www.smartbygep.com].



Media Contact Al Girardi VP, Marketing & Analyst Relations GEP Worldwide Telefoon: +1 732-382-6565 E-mail: al.girardi@gep.com [mailto:al.girardi@gep.com]



