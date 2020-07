Ecolog start Walk-In COVID-19 Test locatie op Eindhoven Airport

- Ecolog in partnership met Pro Health Medical biedt reizigers en inwoners van de regio Eindhoven de mogelijkheid de COVID-19 q-PCR test te laten uitvoeren, een PCR-test certificaat te ontvangen en te helpen de pandemie te bestrijden



- Ecolog haar Rapid Screening & Diagnostics Solution biedt een uitgebreide en geïntegreerde oplossing aan, die gericht is op het geven van comfort aan de klant en het verbeteren van de publieke veiligheid



DÜSSELDORF, Duitsland, 3 juli 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Duitsland onderdeel van de Ecolog International Group, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van geïntegreerde services, technologie, water & reststoffen oplossingen, engineering en constructie, en Pro Health Medical - InVitaLab, kondigen de opening aan van een COVID-19 Test locatie op Eindhoven Airport, Luchthavenweg 59. De Test faciliteit biedt zowel de inwoners als de passagiers van de luchthaven de mogelijkheid een COVID-19 q-PCR test te laten uitvoeren met een korte doorlooptijd. Dit om mensen het comfort en de gemoedsrust te geven voor het reizen en het dagelijkse leven.



https://mma.prnewswire.com/media/1199793/Ecolog_Walk_In_COVID_Testing.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1199793/Ecolog_Walk_In_COVID_Testing.jpg]



Een vroege detectie van infectie kan effectief bijdragen aan het beheersen en reduceren van verdere verspreiding van het coronavirus en tevens het publieke gevoel verbeteren met betrekking tot mobiliteit en reizen. Ecolog's Eco-Care Solution is ontwikkeld in samenwerking met strategische partners uit de medische en virologische sector. Het biedt screenen, testen, en diagnose en helpt daarmee de economische continuiteit weer op te bouwen en de publieke gezondheid te verbeteren. De oplossing is reeds succesvol door Ecolog geimplementeerd in Luxemburg en heeft de overhied daar in staat gesteld het baanbrekende nationale COVID-19 test project samen met LIH te realiseren.



Ecolog, in partnership met Pro Health Medical (een RIVM geregistreerd COVID-19 laboratorium), verwacht dat de test faciliteit in Juli operationeel is zodat iedereen die dat wenst de mogelijkheid heeft zich te laten testen. Het proces is zodanig vorm gegeven dat een snelle doorlooptijd van de resultaten gerealiseerd kan worden. Het digitale platform maakt het mogelijk dat klanten zich registreren en hun afspraak inplannen via de app (Das-Lab(©)). Resultaten worden digitaal geleverd door middel van een beveiligd platform en zijn binnen een korte tijd beschikbaar.



Reagerend op de aankondiging zegt , Ali Vezvaei, Group CEO van Ecolog International "We zijn trots de COVID-19 test services aan te bieden in Eindhoven en zo bij te dragen met onze Screening & Diagnostic Solution aan de gemoedsrust en veiligheid van inwoners en reizigers. Wij geloven dat slimme testprogramma's een van de meest effectieve manieren is om het risico en de impact van een potentiële tweede golf als ook van een periodieke opleving te minimaliseren en daarmee verdere economische en sociale schade te voorkomen.



Theodoor Scheepers, CEO van Pro Health Medical zegt "Ons partnership met een werldwijd erkend en leidend bedrijf als Ecolog maakt het mogelijk om ons te voorzien van een snelle, gebruiksvriendelijke en veilige end-to-end oplossing voor het publiek in de regio Eindhoven."



