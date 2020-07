De Hadhramaut-provincie in Jemen ontvangt steun van de Saoedische gezondheidszorg-, onderwijs-, energie- en watersector

HADHRAMAUT, Jemen, 3 juli 2020 /PRNewswire/ -- Het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) heeft nauw met de autoriteiten samengewerkt in het Jemenitische Hadramaut-gouvernement om te voorzien in de behoeften voor openbare dienstverlening. SDRPY ondersteunt Hadhramaut door middel van een reeks ontwikkelingsprojecten in de gezondheid-, onderwijs-, energie- en watersector, en voert ook milieusaneringswerkzaamheden uit. De projecten zijn naar aanleiding van veldbezoeken door programmaspecialisten in het gouvernement die analyses uitvoeren op het gebied van ontwikkelingsbehoeften en overleg plegen met de plaatselijke autoriteiten.



https://mma.prnewswire.com/media/1199665/SDRPY_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1199665/SDRPY_1.jpg]



"Het programma verbetert de onderwijssector door de bouw van twee nieuwe scholen in Mukalla en Seiyun," aldus SDRPY Hadhramaut, Director Eng. Abdullah Basulaiman. "Dit is in aanvulling op de 100 vissersboten met buitenboordmotoren aan inwoners van de provincie."



Onlangs heeft SDRPY de eerste steen gelegd voor de bouw van een school met 9 klaslokalen in Seiyun, op een grondstuk van 1200 m(2). Het project is uitgerust met 162 schoolbanken, 3 administratieve kantoren, een chemisch laboratorium en een sportveld, en zal de leermogelijkheden naar 330 mannelijke en vrouwelijke studenten uitbreiden.



Om de openbare veiligheid te verhogen, heeft SDRPY in april een campagne gelanceerd om de verspreiding van COVID-19 in Hadhramaut te voorkomen. Deze campagne vindt plaats in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid en Bevolking en het Fonds voor reiniging en verbetering. Meer dan een miljoen personen zullen hiervan profiteren. Afgezien van de ondersteuning van het provinciale behandelcentrum voor patiënten met het coronavirus en het informeren van het grote publiek, was het project ook betrokken bij de sterilisatieprocedures waarbij hoogwaardige apparatuur gebruikt werd om verdund chloor op markten en verzamelplaatsen rond te spuiten. De campagne duurde 30 werkdagen en omvatte 12 districten, 150 spuiters, 50 transportvoertuigen en 50 spuitpompen.



SDRPY heeft de gezondheidssector in Hadhramaut ondersteunt door gezondheidscentra te moderniseren en de toegang tot gezondheidsdiensten op het platteland te vergemakkelijken. Het programma heeft ambulances geleverd aan vijf ziekenhuizen in de districten Al-Hajr, Mukalla, Al-Abr, Thamud en Seiyun.



Het programma heeft 6 watertrucks geleverd aan Seiyun om tegemoet te komen aan de openbare behoeften voor schoon water en 30.000 ton oliederivaten geleverd (13.000 ton mazut en 17.000 ton diesel) aan de haven van Mukalla om elektriciteitscentrale in Hadhramaut 24/7 operationeel te houden.



Voor veiligheidsredenen heeft SDRPY de luchthaven van Seiyun voorzien van een ambulance uitgerust met een volledige medische en ambulante uitrusting, een geïsoleerde cabine voor patiëntbescherming, een airconditioning en bloeddrukmeter, zuurstofcilinder, afzuigapparaat, een draagbaar apparaat voor kunstmatige beademing, een automatische exterieure defibrillator, een rolstoel, verrijdbaar bed en een brancard.



https://mma.prnewswire.com/media/1199664/SDRPY_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1199664/SDRPY_2.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199665/SDRPY_1.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2847622-1&h=439472009&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2847622-1%26h%3D591710228%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1199665%252FSDRPY_1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1199665%252FSDRPY_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1199665%2FSDRPY_1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199664/SDRPY_2.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2847622-1&h=2309780650&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2847622-1%26h%3D1078836675%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1199664%252FSDRPY_2.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1199664%252FSDRPY_2.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1199664%2FSDRPY_2.jpg]



