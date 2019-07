Startup Vietnam Foundation (SVF) Kondigt De Grand Vision Aan Om Vietnam Op de Wereldkaart Te Zetten

HO CHI MINHSTAD, Vietnam, 3 Juli 2019 /PRNewswire/ -- Startup Vietnam Foundation (SVF), de eerste Gesocialiseerde en Non-Profit Stichting opgericht in 2014 om in Vietnam een innovatie-ecosysteem te ondersteunen, hield zijn Jaarlijkse Meeting van Belangrijke Stakeholders op 4 juli 2019 om de Grand Vision voor 2020-2025 aan te kondigen.



https://mma.prnewswire.com/media/942581/SVF_Credentials.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/942581/SVF_Credentials.jpg]



Juli 2019 markeert de mijlpaal van Startup Vietnam Foundation (SVF) terwijl die met zijn vijfde operationeel jaar begint. Tijdens de jaarlijkse ontmoeting met 200 belangrijkste belanghebbenden in het innovatie-ecosysteem, waaronder regeringsvertegenwoordigers, ondernemers, universiteiten, onderzoekcenters, investeerders, gemeenschappen en mentoren, heeft SVF zijn "SVF 2020 - 2025: The Grand Vision" aangekondigd, waardoor het zijn toewijding aan de National Innovation System bevestigt.



Met zijn Grand Vision als "Vietnam op de wereldkaart zetten door de lokale kerntechnologie van de lokalen", wil SVF zich op drie activiteitenpilaren richten in de volgende fase 2020-2025:





1. Het Ecosysteem Impacteren door alle ontwikkelaars en ondersteuners van

het ecosysteem te stimuleren, mee samen te werken en te verbinden.

2. Tech Bemachtigen door de competitievoordelen voor agri-tech, fin-tech en

tech start-ups te versterken

3. Verbindt Investering door gebruik te maken van lokale en wereldwijde

netwerken voor investering, handel en commercialisatiekansen.

SVF sprak zijn dankbaarheid uit aan honderden van zijn partners en mentoren tijdens de meeting, en deed een oproep voor verdere samenwerkingen van alle belanghebbenden in het nationaal innovatie ecosysteem. Met name heeft SVF officieel zijn brede nationale kerninitiatieven aangekondigd om zijn impact op het innovatie ecosysteem in Vietnam uit te breiden, namelijk het National Grant Scheme om de activiteiten van de ontwikkelaars van andere ecosystemen te ondersteunen, het jaarlijkse Local Economic Forum, de Innovation Development Programs voor studenten, ondernemers, regeringen en investeringen.



"Vietnam laat zijn potentieel voor tech-groei de vrije loop gaan. SVF zet zich in om de brug te zijn om elke wereldwijde partner te ondersteunen om te komen en samen te werken met het innovatie ecosysteem van Vietnam. Wij nodigen al onze wereldwijde partners uit om met ons contact op te nemen om Vietnam te verkennen - één van de meest actieve opkomende landen in Zuid-Azië," zegt Mr. Pham Duy Hieu - Vice Voorzitter van SVF.



Meer over de Startup Vietnam Foundation (SVF)



Startup Vietnam Foundation (SVF) is de eerste gesocialiseerde en Non-Profit Stichting die het innovatie ecosysteem in Vietnam ondersteunt door het ecosysteem te impacteren, technologie te bemachtigen en investering te verbinden. Met de ultieme missie "Voor Jou, Voor Vietnam", werkt SVF actief samen met meerdere lokale en wereldwijde stakeholders van de regering, universiteiten, versnellers, incubators, mentorgemeenschappen, investeerders en start-ups / ondernemers.



Website: www.svf.org.vn [http://www.svf.org.vn/#_blank]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/942581/SVF_Credentials.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/942581/SVF_Credentials.jpg#_blank]



CONTACT: hello@svf.org.vn, (+84) 913 095 439



Web site: https://svf.org.vn//