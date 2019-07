Dochteronderneming van Elbit Systems-is geselecteerd voor levering van een cyberinformatiesysteem aan de Nederlandse nationale politie

HAIFA, Israël, 3 juli 2019 /PRNewswire/ -- Na een uitgebreid en concurrerend evaluatieproces werd Cyber Intelligence Ltd, een dochteronderneming van Elbit Systems, geselecteerd voor levering van een Cyber Intelligence-systeem aan de Nederlandse nationale politie.



Elbit Systems Intelligence 360-suite is een onderdeel van de geselecteerde oplossing met onder andere Cyber-capaciteiten . Intelligence 360-suite is ontworpen voor het garanderen van een hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid en maakt aanpassingen mogelijk in onder meer workflow en wetgeving. Het zal maatwerk leveren in overeenstemming met de specifieke vereisten van de Nationale Politie.



Haim Delmar, Algemeen Directeur van Elbit Systems C4I & Cyber, merkte op: "Nederland blijft voor ons een belangrijke markt en we zijn er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan de nationale beveiliging en openbare veiligheid. Ik geloof dat onze operationele ervaring en technologische voorsprong ons in staat stellen om onze klanten en partners superieure oplossingen te bieden."



Over Elbit Systems



Elbit Systems Ltd. is een internationaal hoogtechnologisch bedrijf dat zich bezighoudt met een breed scala aan defensie, binnenlandse veiligheid en commerciële programma's in de gehele wereld. De onderneming, waartoe Elbit Systems en haar dochterondernemingen behoren, is actief op het gebied van lucht- en ruimtevaart, land- en marine-systemen, bevel/command, controle, communicatie, computers, inlichtingenbewaking en verkenningen ("C4ISR"), onbemande vliegtuigsystemen, geavanceerde elektro-optica, elektro-optische ruimtesystemen, EW-suites, signaalinlichtingen systemen, gegevensverbinding- en communicatiesystemen, radio's en op cyber gebaseerde systemen. Het bedrijf richt zich ook op het upgraden van bestaande platforms, het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor defensie, binnenlandse veiligheid en commerciële toepassingen en het bieden van een scala aan ondersteunende diensten, onder andere training- en simulatiesystemen.



