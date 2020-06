Vinted doneert 1 miljoen euro aan onderzoek naar COVID-19

PARIJS, 3 juni 2020 /PRNewswire/ -- Vinted, Europa's grootste marktplaats op het gebied van tweedehandsmode voor particulieren, heeft vandaag aangekondigd meer dan 1 miljoen euro te doneren voor de internationale strijd tegen COVID-19. Het grootste deel van de donatie is bedoeld om onderzoeksprojecten van verschillende instituten, voornamelijk in Frankrijk, te financieren. Het bedrijf hoopt op een wereldwijde impact en blijft ondertussen zoeken naar meer initiatieven om steun te bieden.



Met deze initiatieven steunt Vinted mensen in de frontlinie, die met hun belangrijke wetenschappelijke en medische activiteiten ervoor kunnen zorgen om op korte en lange termijn meer vragen over het virus te beantwoorden. De donatie wordt gebruikt voor essentieel onderzoek naar COVID-19 en voor ontwikkelingen over antivirale behandelingen voor de hele wereld. Maar het bedrijf kijkt ook naar andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Om een voorbeeld te geven, het bedrijf deed een donatie aan het Leids Universitair Medisch Centrum [https://www.steunleiden.nl/project/wakeuptocorona] (LUMC) ter ondersteuning van onderzoek naar coronavirus bij kinderen, waarbij het doel is om kennis over het virus te vergroten en behandelingen voor kinderen te ontwikkelen.



Thomas Plantenga, CEO van Vinted: "We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze leden veilig kunnen blijven verkopen en kopen, ondanks social distancing en de onverwachte economische uitdagingen van sommige leden. Over de hele wereld werken landen aan oplossingen voor COVID-19, en we willen met Vinted graag bijdragen aan deze wereldwijde inspanning op een manier waar de hele wereld baat bij heeft.".



In de PDF vindt u het volledige persbericht met meer informatie over de donatie en de betrokken organisaties.



