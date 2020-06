DEAC Data Centers lanceert Internet Exchange (IX) in Europa, Baltische staten en Rusland

- Datacenteraanbieder DEAC heeft nieuw Internet Exchange [https://www.deac.eu/solutions/network-services/internet-exchange/en/?utm_source=pr&utm_medium=article&utm_campaign=IX_PR_01062020] (IX) gelanceerd op al zijn datacenterlocaties door een betrouwbare en snelle netwerkverbinding te openen tussen de Baltische staten, Europa en Rusland



RIGA, Letland, 3 juni 2020 /PRNewswire/ -- De enorme toename in het dataverkeer, de veranderingen in IT-architectuur en hoe bedrijven profiteren van goedkope openbare clouds en betere beveiliging door middel van privéclouds en privéverbindingen, heeft DEAC ertoe aangezet om alle faciliteiten van de datacenters te verbinden met het ecosysteem van de belangrijkste netwerkaanbieders. IX zorgt voor betere connectiviteit op belangrijke locaties, waardoor bedrijven in Europa, de Baltische staten en Rusland kunnen overschakelen op het ecosysteem van het wereldwijde netwerk. Terwijl migratie naar hybride clouds in opkomst is, worden snelle en veilige verbindingen tussen wereldwijde openbare clouds van bedrijven en privéopslag een belangrijk onderdeel voor cloud-computingspelers.



https://mma.prnewswire.com/media/1175844/DEAC_New_Internet_Exchange_Points.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1175844/DEAC_New_Internet_Exchange_Points.jpg]



Nu meer bedrijven gebruikmaken van online diensten voor werken op afstand, is er een sterke toename in het gebruik van internet en vraag naar een veilig en betrouwbaar netwerk met lage latentie en hoge verkeersbelasting. Als antwoord op de behoefte van bedrijven zijn de DEAC-datacenters in Riga, Frankfurt, Amsterdam, Moskou, Londen, Stockholm en Kiev nuttige verbindingspunten geworden met netwerken van grote wereldwijde communicatieaanbieders.



Dit is de volgende stap voor datacenteroperator DEAC, die gebruikt kan worden als een overbrugging naar het overdragen van dataverkeer naar grote internetaanbieders, waarbij geen aparte datalinks hoeven worden ingesteld. Het onderlinge ecosysteem in Europa wordt groter en geeft bedrijven de kans om onderlingverbinding te maken via betrouwbare netwerken voor probleemloze datastroom, toegang tot private VLAN, bereik van belangrijke CDNs in de wereld en gebruik van directe verbinding met wereldwijde openbare clouds.



"De verbinding van DEAC met netwerken van grote wereldwijde communicatieaanbieders heeft gezorgd voor een reeks aan mogelijkheden voor onze klanten om de IT-efficiency te verhogen, de bereikbaarheid te vergroten en verbinding te maken met datacenters overal ter wereld", aldus Andris Gailitis, CEO van DEAC.



Over DEAC



DEAC [https://www.deac.eu/about-us/why-deac/why-deac/en/?utm_source=pr&utm_medium=article&utm_campaign=IX_PR_01062020] is een van de grootste carrier-neutral (vraag-gestuurde) datacenteroperators in Noord-Europa met jarenlange ervaring in de sector en biedt veilige service en oplossing aan klanten in meer dan 40 landen. Sinds 1999 heeft DEAC tot doel om volledige datacenterdiensten en individuele IT-oplossingen te leveren. DEAC biedt een brede reeks op maat gemaakte IT-oplossingen voor bedrijfsbeveiliging en optimale kostenbesparing door de bedrijfsbehoefte te analyseren in overeenstemming met de bedrijfsstrategie en de bedrijfsdoelstellingen.



