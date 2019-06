APAC HR-leiders staan centraal tijdens Strategische Avature HR-top in Shanghai

DUBLIN en SHENZHEN, China, 3 juni, 2019 /PRNewswire/ -- 2019 Avature Strategic HR Summit Shanghai -- Avature, het toonaangevende SaaS-platform voor bedrijven voor de werving en het beheer van talent, organiseerde diens derde jaarlijkse Strategische HR-Top in Shanghai. Het eendaagse evenement was volledig uitverkocht en kon rekenen op een recordaantal bezoekers. In het prestigieuze Waldorf Astoria Hotel werden nieuwe inzichten ontwikkeld over de beste aanpak om de ultra-concurrerende, zich snel ontwikkelende en door kandidaten aangestuurde Chinese markt te betreden.



De uit China, Singapore en Japan afkomstige Avature-gebruikers en vooraanstaande industriëlen waren naar Shanghai gekomen om te ervaren hoe gamechangers, zoals Asia Pulp en Paper (APP), Tencent, Siemens, enWorld, Philips en Virtuos, de Avature-technologie optimaal benutten om hun organisatie te innoveren.



"Dit is een fantastische gelegenheid om met enkele van de meest vooraanstaande HR-leiders en andere grote namen op het gebied van talent-acquisitie in Azië en China van gedachten te wisselen," aldus presentatrice Maria MA, Global Talent Acquisition Strategy and Technology bij Siemens. "Dit is een uitgelezen kans om te ervaren hoe zij Avature gebruiken in antwoord op uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zien. Daarnaast is het bijzonder waardevol om ervaringen uit te wisselen en te leren van best-practices van alle andere aanwezigen. Het is fantastisch om te horen hoe de roadmap op het gebied van ontwikkeling bij Avature eruitziet en aan welke nieuwe features, functionaliteiten en verbeteringen ze werken."



De inspirerende en nuttige presentaties hadden een uitgesproken strategische focus. Belangrijkste focuspunt daarbij was hoe je in een globaliserende wereld met behulp van nieuwe HR-tools daadwerkelijk talent aantrekt, werft en vasthoudt. Een thema dat daarbij meerdere malen voorbijkwam, was dat, dankzij de configureerbaarheid en flexibiliteit van Avature met implementaties op één enkel platform van meerdere landen en talen, klanten zich aan de lokale markt kunnen aanpassen, wat ook meteen een van de grootste uitdagingen is waar veel bedrijven in de APAC-regio mee te maken krijgen.



"De huidige markt voor het aantrekken van talent is een moeilijke markt, zowel in het Westen als in het Oosten. Als ik zie hoe Avature bedrijven in staat stelt om oplossingen te vinden en niet alleen helpt bij het bouwen van zinvolle wervingstrajecten, maar ook bij het creëren van een onderscheidend werkgeversprofiel, dan is het de moeite zeker waard. We vinden het fantastisch dat we het mogelijk maken voor onze klanten om hun strategische doelstellingen in de Azië-Pacific-regio te bereiken, door het ontwikkelen van flexibele en configureerbare oplossingen die onze klanten nodig hebben om hun voorsprong op de concurrentie te behouden," aldus Cai Song, Sales Director APAC. De vestiging van Avature in Shenzhen dat fungeert als het regionaal kantoor voor de business in Azië, maakt een snelle groei door. Met een verdubbeling qua omvang in het komende jaar geeft Avature blijk van diens commitment aan mondiale HR-transformatie.



Kijk voor meer informatie over de 2019 Avature Strategic HR Summit Shanghai op de event-site [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482828-1&h=1079654568&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2482828-1%26h%3D4120997418%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.avature.net%252F2019CHStrategicHRSummit%26a%3Dthe%2Bevent%2527s%2Bwebsite&a=de+event-site]. Het volgende event in de APAC-regio is de 2019 Avature Strategic HR Summit Sydney [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482828-1&h=1455727760&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2482828-1%26h%3D4261101912%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.avature.net%252F2019AUSummit%26a%3D2019%2BAvature%2BStrategic%2BHR%2BSummit%2BSydney&a=2019+Avature+Strategic+HR+Summit+Sydney] dat op 11 september 2019 in Sydney, Australië zal plaatsvinden. In het hotel Four Seasons zullen o.a. sprekers van BHP, Deloitte en Mondelez aan het woord komen. Daarnaast zal in november 2019, in Londen EU Avature Conference [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482828-1&h=1981061890&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2482828-1%26h%3D542139431%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.avature.net%252F2019EUConference%26a%3DEU%2BAvature%2BConference&a=EU+Avature+Conference] plaatsvinden en voor het volgende jaar in mei staat de 2020 US Avature Conference [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2482828-1&h=2444448327&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2482828-1%26h%3D152232600%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.avature.net%252F2020USConference%26a%3D2020%2BUS%2BAvature%2BConference&a=2020+US+Avature+Conference] in Miami gepland.



